Leyendas del Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en Santo Domingo el 13 de diciembre

El Fútbol Club Barcelona informó que los Barça Legends disputarán un partido el sábado 13 de diciembre en Santo Domingo frente al Real Madrid Leyendas.

El partido se jugará en el Estadio Olímpico Félix Sánchez con capacidad para 27,000 espectadores a las 19:30 locales.

Éste será el primer enfrentamiento entre los dos clubs después de que la temporada anterior azulgranas y merengues se vieran las caras hasta cinco veces.

El primer jugador de los Barça Legends confirmado es Carles Puyol que ya ha jugado con el equipo entrenado por Albert Ferrer en seis partidos, dos de ellos ante los madridistas en Mumbai (India) y en Toluca (México).

Más adelante, el entrenador culé informará al resto de los jugadores seleccionados para jugar este partido.

Además de Puyol, se espera que por el Barcelona vena acción Márquez, Frank de Boer, Coco, Rivaldo, Iniesta, Giuly, Roger García, Saviola, Cocu, Guzmán, Juan Carlos, Navarro, Sorín, Crosas, Jonathan Soriano y Quaresma.

Mientras que por el Real Madrid, se espera la presencia de Iker Casillas, Antonio Núñez, Fernando Sanz, Agustín García, Marcelo, Rubén de la Red, Luis Milla, Guti, Luis Figo, Edwin Congo, Savio Bortolini, Olalla, Emerson, Amavisca, Contreras, Bravo, Barral y Balboa.

¿Qué son los Barça Legends?

Los Barça Legends es un programa creado en el año 2016 que se gestiona directamente desde el Club, que consiste en integrar a exjugadores del Barça a través de un proyecto estable de colaboración profesional con el Club que contribuye a la globalización de la marca Barça en todo el mundo dando a conocer los valores del Club a través de ellos como mínimo de 80 jugadores.