Luis Suárez es suspendido por tres partidos en la MLS, incluido el Inter Miami-Seattle

La MLS suspendió a Luis Suárez por tres partidos de liga, lo que significa que el delantero uruguayo se perderá el reencuentro de su Inter Miami equipo en la final de la Leagues Cup contra los Seattle Sounders la próxima semana.

La suspensión fue en respuesta a las acciones de Suárez en el campo, que incluyeron escupir a alguien, después de que Inter Miami perdiera la final de la Leagues Cup contra los Sounders el 31 de agosto. La Leagues Cup también suspendió a Suárez por seis partidos futuros en su torneo.

La MLS tomó medidas a pesar de que la pelea que empañó el final del partido entre Inter Miami y Seattle no fue en uno de sus partidos. La Leagues Cup es una competencia separada.

Además, la MLS retiró las credenciales a un miembro del cuerpo técnico de los Sounders, Steven Lenhart, por el resto de la temporada debido a su papel en el altercado, y la liga dijo que no hay garantía de que se le otorguen credenciales la próxima temporada.

Lenhart “sólo podrá estar en áreas de asientos públicos durante los partidos de local de Seattle Sounders y no puede estar en o cerca del campo de juego, ni dentro o alrededor de los vestuarios o túneles”, indicó la MLS.

Los Sounders también fueron multados con una cantidad no revelada por el uso indebido de credenciales, según la MLS.

El incidente es el último de una larga lista para Suárez, quien ha cumplido suspensiones en tres ocasiones por morder a oponentes. El compañero de Lionel Messi pareció escupir hacia un miembro del personal de los Sounders y agarró al menos a un jugador de Seattle por el cuello durante una refriega posterior al partido.

Suárez se disculpó la semana pasada por su comportamiento al señalar “sentirse mal por lo ocurrido” y que la derrota en final supuso “un momento de mucha tensión y frustración”.