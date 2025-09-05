Luis Suárez suspendido seis partidos de Leagues Cup con el Inter Miami por escupitajo

El delantero uruguayo del Inter Miami, Luis Suárez, fue suspendido una vez más por un arrebato en el campo, esta vez recibió una sanción de seis partidos por parte de la Leagues Cup en respuesta a su conducta —incluyendo escupir a alguien— después de la derrota de su equipo en la final del domingo ante los Seattle Sounders.

Suárez no podrá disputar el torneo la próxima temporada, y la sanción podría extenderse a temporadas futuras. Inter Miami jugó seis partidos de la Leagues Cup este año —tres en la fase de grupos y luego tres en la fase eliminatoria— en su camino a la final.

“Al finalizar el partido, el jugador de Inter Miami CF Luis Suárez fue reportado por el Cuerpo Arbitral por escupir a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders”, indicó la Liga en comunicado. “De acuerdo con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario impuso a Suárez una suspensión de seis partidos. En consecuencia, no podrá participar, al menos, en la próxima edición de Leagues Cup hasta cumplir la totalidad de la sanción”.

La sanción no se aplicaría a los partidos de la Major League Soccer, aunque es posible que Suárez aún pueda enfrentar sanciones de esa liga. La Leagues Cup es una competencia separada.

También fueron suspendidos para futuros partidos de la Leagues Cup por sus roles en la pelea posterior al partido tras la victoria 3-0 de Seattle, el miembro del cuerpo técnico de los Sounders, Steven Lenhart, quien recibió una sanción de cinco partidos; Tomás Avilés del Inter Miami, fue sancionado tres partidos; y Sergio Busquets, dos partidos.

Los cuatro también serán multados.

Anteriormente, Suárez tuvo una infame mano intencional en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2010 que dejó fuera a Ghana en los cuartos de final y ha cumplido suspensiones en tres ocasiones por morder a oponentes —la más reciente de ellas en 2014, después de morder el hombro del defensor italiano Giorgio Chiellini tras un altercado en el área de penal durante un partido de la Copa del Mundo.

Suárez —compañero de equipo desde hace mucho tiempo de la estrella de Inter Miami, Lionel Messi— pareció escupir en dirección a miembro del personal de los Sounders y agarró al menos a un jugador de Seattle por el cuello durante una pelea posterior al partido. Los oficiales de la MLS también están investigando el asunto, y Suárez se disculpó el jueves.

“Apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”, escribió. “No es la imagen que quiero dar frente a mi familia, que sufre por mis errores, no frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así”.