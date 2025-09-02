Neveleff continuará con la Selección Dominicana para el ciclo mundialista 2030

La Federación Dominicana de Fútbol a través de la Comisión de Selecciones Nacionales informó que ha sido renovado el vínculo contractual con el entrenador argentino Marcelo Neveleff, como seleccionador nacional absoluto y coordinador de selecciones masculinas hasta el final de las Eliminatorias Mundialistas 2030.

Este es el primer paso a nivel gerencial de cara al proceso mundialista de 2030.

Los buenos resultados obtenidos por la Selección Dominicana en sus diversas categorías (Absoluta, Sub-20, Sub-17 y Sub-15), además de las notables mejorías mostradas por cada una en sus respectivas presentaciones fueron motivos suficientes para que la Comisión de Selecciones Nacionales apostara por la continuidad.

Gabriel Marcelo Neveleff ha estado al frente de la dirección técnica del combinado patrio de mayores y de la Coordinación de Selecciones Nacionales desde enero de 2023 y entre los logros más resaltantes e inéditos están la clasificación a Copa Oro Concacaf 2025 y el ascenso a Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf.

Además, por vez primera el seleccionado absoluto masculino estuvo bastante cerca de avanzar a la ronda final de las Eliminatorias de Concacaf Mundial 2026, sin olvidar que bajo su gestión varios futbolistas que hacen vida en ligas de alto nivel en Europa han decidido vestir la camiseta nacional.

En cuanto a la planificación y metodología implementada en las diversas categorías de la Selección Dominicana, se ha observado que van calando en el desarrollo individual de los jugadores con repercusión en lo colectivo. De ello hablan lo cerca que estuvo RD de clasificar al Mundial FIFA Sub-17 de este año y la gran actuación en el Campeonato Sub-15 de Concacaf 2025 donde culminó invicta y sin recibir goles.

Neveleff ha conformado un cuerpo técnico unificado para todas las categorías de la Selección Dominicana que permita bajar lineamientos unificados para que los chicos más jóvenes vayan asimilando lo que deberán ejecutar en la selección mayor. Allí también se ha dado oportunidad a diversos entrenadores dominicanos para que aporten sus conocimientos al tiempo se nutran de lo que los extranjeros puedan aportar en beneficio del fútbol nacional.

Esta decisión de la Comisión de Selecciones Nacionales de la FDF apuesta a la continuidad de un proceso que le ha brindado estabilidad a la selección y que tiene indicadores de crecimiento a mediano y largo plazo.