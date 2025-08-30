OyM vence a Cibao y Atlético Vega Real derrota al Atlántico FC

Los universitarios de OYM fc lograron una importante victoria de dos goles por uno ante el Cibao fc en partido disputado en el estadio Panamericano de San Cristóbal por la jornada cinco de la LDF 2025-2026.

Los dirigidos por el español José Aparicio fueron justos ganadores del encuentro y demostraron que son un equipo aspirante al título de liga.

El primer gol para los omeyanos fue obra de Julen Olasagasti al treinta y siete para irse con ventaja por la mínima al medio tiempo.

En la segunda mitad el conjunto local supo defenderse y en una jugada de contra ataque el velocista Herard Franzety marcó el segundo al cuarenta y ocho.

Luego del segundo gol de los universitarios la tropa naranja reaccionó y logró descontar con un bonito tanto del espigado Angel Pérez al setenta y uno.

Con su victoria el conjunto dorado llegó a diez puntos en la tabla de posiciones. En tanto que para Cibao esta representó su segunda derrota en el torneo y tienen nueve unidades.

De su parte en Puerto Plata, el Atlético Vega Real ganó de visita por un gol por cero ante el Atlántico fc.

El único gol del partido fue convertido por el extremo vegano Victor Morales al ochenta y siete.

Los veganos regresan al triunfo luego de tres jornadas sin ganar y ya tienen siete puntos. Para Atlántico es su cuarta derrota al hilo y sólo tienen un punto en cinco fechas.