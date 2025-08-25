Cibao FC viajó a Barbados para juego de Copa del Caribe Concacaf 2025

Cibao FC jugará este martes en Barbados contra el Weymouth Wales FC, en la continuación de la Copa del Caribe de Concacaf 2025, en partido correspondiente al grupo B, que por ahora lideran los cibaeños.

El onceno naranja viajó este lunes a tierras barbadenses en un vuelo de la línea Air Century, con la ilusión de seguir sumando puntos en la ruta hacia la clasificación.

La delegación estuvo encabezada por el director técnico Junior Scheldeur, acompañado del gerente general Alberto Polanco y el gerente deportivo Gabriel Fernández. También forma parte del grupo el capitán Miguel Lloyd, guardián de los palos y especialista en ahogar las intenciones de los rivales con sus atajadas.

Cibao FC llega con la motivación de haber superado 2-0 al Cavalier de Jamaica en el estadio Cibao, con tantos de Omar De la Cruz y Carlos “Caballo” Ventura. Con ese triunfo, los campeones del fútbol dominicano comparten la cima con el Defense Force FC de Trinidad & Tobago, ambos con 3 puntos.

El rival de este martes, Weymouth Wales FC, hará su debut en la competición actuando como home club, decidido a mostrar credenciales ante los actuales monarcas dominicanos.

En ese mismo grupo, Cavalier de Jamaica y Juventus des Cayes de Haití cargan con una derrota cada uno, quedando obligados a remar desde atrás.

La Copa del Caribe Concacaf 2025 reúne a diez equipos que sueñan con levantar el trofeo y conquistar una de las tres plazas disponibles para la Copa de Campeones Concacaf 2026.

Mientras tanto, en el Grupo A, el protagonismo recaerá en el duelo de este martes cuando Moca FC reciba a Mount Pleasant FA en el estadio Moca 85, a las 8:00 de la noche. Para los mocanos será su primera salida a cancha.

Ese grupo está comandado por la Universidad O&M y Mount Pleasant, ambos con 3 puntos producto de una victoria inicial. En el fondo aparecen con cero unidades el Robinhood de Surinam y el Central FC de Trinidad & Tobago.