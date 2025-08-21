Cibao FC y Atlántico chocan este viernes en la LDF

Su quinto partido en 14 días jugará este viernes el Cibao FC, cuando reciba en su feudo de la Universidad Católica Madre y Maestra, al colectivo Atlántico de Puerto Plata, en la jornada 4 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025), dedicado a la memoria de José Rafael Abinader.

El onceno naranja ha jugado tres fechas del calendario de la LDF desde el 8 de agosto, más el encuentro del pasado martes de la Copa de Clubes Concacaf, frente al Cavalier, de Jamaica.

En total son 360 minutos que tienen en cancha los campeones defensores, para lo cual cuentan con una gran profundidad en su plantilla de jugadores y donde muchos jóvenes están recibiendo oportunidades de jugar.

Cibao FC llega al encuentro de este viernes con 6 puntos, producto de dos victorias y una derrota en las tres presentaciones que tiene.

Mientras que su rival Atlántico FC solamente suma un punto, conseguido con un empate y dos derrotas.

La tropa que dirige el técnico Junior Scheldeur tiene 6 goles a favor y 2 en contra, para un saldo positivo de más 4.

El principal goleador del club naranja es Ángel Pérez, quien en el compromiso anterior anotó tres goles, mientras que Carlos “Caballo” Ventura, Julio César Murillo y Wilman Modesta tienen uno.

El onceno azul de la Novia del Atlántico solamente ha anotado 2 goles y recibido 4, para un saldo negativo de menos 2.

Los dos goles del Atlántico FC han sido anotados por los jugadores José Rubiera y Darly Batista.

Para el sábado está previsto jugar dos partidos, cuando Salcedo FC reciba a Jarabacoa FC en el estadio Domingo Polonia y Moca FC a los Delfines del Este, en el estadio Moca 85.

La jornada 4 se cierra el domingo con doble tanda, cuando el Club Atlético Pantoja sea anfitrión de la Universidad O&M y Atlético Vega Real recibe en el estadio El Cóndor al Atlético San Cristóbal.