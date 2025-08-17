Por todo lo alto inician los Juegos Juan Pablo Duarte en Nueva York

Los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte, cuya inauguración fue el viernes 15 de agosto en Lehman College, en El Bronx, ya comenzaron, con competencias en diversas disciplinas como baloncesto, judo, natación, vitilla y tenis de campo.

Estos juegos, que reúnen a 2,300 deportistas dominicanos en 24 disciplinas de Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Providence, Boston, Connecticut y otros lugares donde residen atletas quisqueyanos, son avalados por el Gobierno Dominicano a través del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), que dirige Kelvin Cruz, quien pronunció el discurso central en la apertura de esta fiesta deportiva de la dominicanidad.

Los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte NY 2025 son organizados por la Unión Deportiva Dominicana NY, que dirige el experimentado Evarito Madrigal. El comité organizador tiene al empresario, deportista y líder comunitario Roberto Rojas como director general y a Pedro Pablo Pérez como director técnico.

En tenis de campo, divisiones 7, 8 y 9 años, la niña Sabrina Fernández avanzó tras dominar la justa 4/3 y 4/2. En 10 años, Lía Muñiz también avanzó, al terminar en el primer puesto con 4/1 y 4/3.

Yahil Osorio Tapia avanzó a las semifinales en 12 años al dominar. En la misma categoría, 12 años, avanzó a las semifinales, pero en la rama masculina, Samuel Pérez Serrata.

Asimismo, la primera jornada de baloncesto inició en la cancha Boché Garden, en la Avenida Amsterdam y calle 175, en Manhattan, con competencias entre las delegaciones de Boston, Manhattan y Nueva Jersey.

La natación se desarrolló en la moderna piscina de Lehman College, al igual que la disciplina de judo.

El judo se realizó en el bajo techo de Lehman College con la participación de varios competidores.

Vitilla, cuyo juego es una tradición cultural en la República Dominicana, es conocida por desarrollar la coordinación ojo-mano y la velocidad de reacción, y es un método de entrenamiento frecuente entre los jugadores profesionales de béisbol. Se desarrolló en la parte alta de Manhattan.