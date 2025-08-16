Wrexham cae 3-2 ante West Brom en casa y suma dos derrotas seguidas

Wrexham sigue buscando sus primeros puntos en la Championship después de perder 3-2 el sábado ante el West Brow.

Los copropietarios de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob McElhenney, estuvieron presentes en el estadio Racecourse para el primer partido en casa de Wrexham en la segunda división en 43 años.

Después de tres ascensos consecutivos, Wrexham está un nivel por debajo de la Liga Premier, pero la Championship es conocida como una de las divisiones más difíciles en el fútbol.

Isaac Price anotó dos veces para West Brom. Jed Wallace puso el 2-1 para los visitantes a los 74 minutos después de que Lewis O'Brien empatara para el Wrexham antes del descanso. El segundo gol de Price le dio a West Brom una ventaja de dos goles al 81 antes de que Sam Smith hiciera el 3-2 momentos antes del pitido final.