Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Fútbol

Wolfsburg 

Wolfsburg aplasta 9-0 al Hemelingen de quinta división en la Copa de Alemania

Jugadores del Wolfsburg celebra al abrir el macador en el encuentro de la primera ronda ante el SV Hemelingen en la Copa Alemana el sábado.

Jugadores del Wolfsburg celebra al abrir el macador en el encuentro de la primera ronda ante el SV Hemelingen en la Copa Alemana el sábado.ap

Avatar del Agencia AP
Agencia APBerlín, Alemania

Wolfsburg goleó el sábado 9-0 al SV Hemelingen, de quinta división alemana, en la primera ronda de la Copa de Alemania, y otros equipos de la Bundesliga también disfrutaron de grandes victorias sobre rivales de ligas inferiores.

El Leipzig, dos veces campeón, remontó dos veces para vencer 4-2 al SV Sandhausen de cuarta división. Los recién llegados Ezechiel Banzuzi y Yan Diomande anotaron.

Heidenheim superó 5-0 al Bahlinger SC, de cuarta división, que jugó con diez hombres. Mientras que Hoffenheim ganó 4-0 al Hansa Rostock, de tercera división.

El Hamburger SV, que aseguró su regreso a la Bundesliga la temporada pasada, sobrevivió a un susto de visita ante el Pirmasens de quinta división. El Hamburger empató cerca del final para enviar el partido a tiempo extra, donde Ransford-Yeboah Königsdörffer anotó de cabeza el gol de la victoria para el 2-1.

Avatar Agencia AP

Agencia AP

Ver más

Tags relacionados