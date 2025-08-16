Wolfsburg aplasta 9-0 al Hemelingen de quinta división en la Copa de Alemania

Wolfsburg goleó el sábado 9-0 al SV Hemelingen, de quinta división alemana, en la primera ronda de la Copa de Alemania, y otros equipos de la Bundesliga también disfrutaron de grandes victorias sobre rivales de ligas inferiores.

El Leipzig, dos veces campeón, remontó dos veces para vencer 4-2 al SV Sandhausen de cuarta división. Los recién llegados Ezechiel Banzuzi y Yan Diomande anotaron.

Heidenheim superó 5-0 al Bahlinger SC, de cuarta división, que jugó con diez hombres. Mientras que Hoffenheim ganó 4-0 al Hansa Rostock, de tercera división.

El Hamburger SV, que aseguró su regreso a la Bundesliga la temporada pasada, sobrevivió a un susto de visita ante el Pirmasens de quinta división. El Hamburger empató cerca del final para enviar el partido a tiempo extra, donde Ransford-Yeboah Königsdörffer anotó de cabeza el gol de la victoria para el 2-1.