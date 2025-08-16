Los oncenos O&M y Salcedo igualan en partido histórico

Universitarios y salcedenses escenificaron un emocionante encuentro en el estadio del Parque del Este, donde empataron a cinco goles por bando.

El onceno de OyM fue el primero en anotar por medio del español Julen Manterola de tiro libre al siete. El mismo Manterola dos minutos después logró su segundo tanto del partido y cuarto en en tres jornadas de liga.

Los omeyanos no se detendrían y el extremo Herard Franzety al diecisiete anotaría el tres por cero para los dirigidos por el español José Aparicio.

Cuando se jugaban los últimos momentos de la etapa inicial apareció el goleador de Salcedo, Daniel Jamesley para descontar y poner el tres a uno.

En la segunda mitad cambió el libreto, los de la provincia Hermanas Mirabal salieron con todo buscando la igualdad y en trece minutos empataron las acciones con dos goles del colombiano Jairo Alegría.

Al cincuenta y nueve nuevamente el ariete Daniel Jamesley convertía y puso en ventaja a Salcedo por primera vez en el partido. Pero el joven Emmanuel Cuello empató el marcador a cuatro.

Cuando ya todos pensaban que terminaría con empate a cuatro, llegó el mundialista Bryan More y al ochenta y tres ponía en ventaja nuevamente a los visitantes.

El empate final a cinco goles vino por medio del defensor Julen Olasatagui al ochenta y ocho para terminar asó uno de los partidos más emocionantes en la historia de los once torneos de la LDF.

Tanto Salcedo como OyM suman siete puntos en tres fechas de liga y permanecen invictos con dos partidos ganados y un empate cada uno.

Por otro lado, en San Cristóbal, el Cibao FC venció cuatro goles por uno al Atlético San Cristóbal para lograr su segunda victoria consecutiva en el certamen.

Los goles cibaeños fueron obra de de Angel Pérez en tres ocasiones y de Wilman Modesta. El gol del Atlético San Cristóbal fue en propia meta por Gabriel Peguero de Cibao.

La tropa Naranja llegó a seis puntos y los de San Cristóbal todavía no suman en la actual campaña.