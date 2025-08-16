Con Gol de Oro de Johan Parra, Moca derrota al Atlético Vega Real

Con un final digno de película, un gol de Yohan Parra al minuto 89 le dio la victoria 2-1 al Moca FC sobre el Atlético Vega Real, en la tercera jornada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

El equipo local abrió el marcador al minuto 14 con un potente disparo de Steven Martínez, poniendo a celebrar a los veganos. Pero la respuesta aurinegra no tardó: al 22’, Gustavo Azcona conectó un cabezazo tras asistencia de Valentín Sabella, sellando el empate 1-1 con el que terminó la primera mitad.

En la segunda parte, el Moca FC insistió con llegadas claras, pero el portero vegano detuvo remates peligrosos de Jhonny Parima (56’) y Juan Ángeles (70’).

Cuando parecía que todo acabaría en empate, llegó la jugada decisiva: en un tiro de esquina, la pelota quedó viva en el área y Yohan Parra la mandó al fondo de la red, desatando la locura entre jugadores, cuerpo técnico y la afición mocana en el Cóndor de La Vega.

Con este triunfo, los mocanos suman tres puntos de oro alcanzando 6 en total y sigue con paso firme bajo la dirección de Jorge Alfonso.