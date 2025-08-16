Barcelona inicia la defensa de su título con goles de Raphinha y Yamal

Barcelona comenzó la defensa de su título de La Liga con una cómoda victoria el sábado 3-0 en Mallorca, anotando temprano y aprovechando dos tarjetas rojas en la primera mitad para el anfitrión.

Raphinha y Lamine Yamal, quienes lideraron el prolífico ataque del Barcelona la temporada pasada, necesitaron solo siete minutos para impresionar nuevamente. Yamal encontró a Raphinha con un centro curvado cerca del segundo palo y que el delantero brasileño cabeceó.

Ferran Torres disparó desde fuera del área a los 23 minutos y su gol provocó quejas del Mallorca porque uno de sus jugadores estaba en el suelo tras ser golpeado en la cabeza por el balón en la jugada previa.

Algunos jugadores de Mallorca dejaron de jugar después de que su compañero cayera, pero el árbitro permitió que continuara el partido. Mallorca se quejó inmediatamente después de que Ferran anotara.

El anfitrión se quedó con un hombre menos diez minutos después cuando Manu Morlanes fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla por cometer una falta sobre Yamal. Su primera amarilla fue por protestar el segundo gol del Barcelona.

El delantero de Mallorca Vedat Muriqi recibió una roja a los 39 minutos tras golpear la cabeza del portero del Barcelona Joan García con su pie izquierdo mientras intentaba alcanzar un balón alto. El árbitro cambió la tarjeta de amarilla a roja tras una revisión de video.

Yamal hizo el 3-0 en el tiempo de descuento de la segunda mitad.