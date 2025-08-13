Salcedo FC lidera LDF; Cibao y Pantoja ganan primero

El equipo de Salcedo FC, debutante en la primera división de la LDF, se coloca como líder del torneo tras ganarle dos goles por uno al Atlántico de Puerto Plata en el estadio Domingo Polonia de la provincia Hermanas Mirabal.

Esta representa la segunda victoria en igual cantidad de partido para los salcedenses y han anotado ocho tantos y tan sólo han permitido un gol.

Los visitantes de Atlántico fc comenzaron con mucha intensidad en los primeros minutos del encuentro y lograron ponerse en ventaja con gol del veterano Darly Batista al diez. Pero seis minutos más tarde el venezolano Alejandro Carrera logró la igualdad para Salcedo desde el punto penal.

Antes que terminara la etapa inicial apareció el goleador Daniel Jamesley al treinta y dos, para lograr su tercera diana en la contienda.

Finalmente, los tres puntos fueron para Salcedo y ya suman seis unidades luego de dos jornadas.

En San Cristóbal los guerreros de Pantoja se sacudieron tras su derrota en la fecha uno antes el Atlético Vega Real y vencieron dos goles por cero al Atlético San Cristóbal.

Por Pantoja anotaron Fabricio Moreno desde los once metros y la última incorporación del club, José Jaquez cuando ya se jugaba el tiempo de descuento.

Tras dos partidos el club Atlético Pantoja tiene tres puntos, fruto de un triunfo y una derrota, con dos goles a favor y tres en contra.

De su parte en el encuentro de cierre, el Cibao fc dispuso dos goles por cero ante el Atlético Vega Real. Los veganos venían de golear a Pantoja pero no pudieron ante el actual campeón de Liga y Copa de la LDF. Los goles cibaeños fueron convertidos por Julio Murillo y Carlos Ventura, ambos en la segunda mitad.