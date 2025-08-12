Documental rinde homenaje a los logros del Cibao FC

La Liga Dominicana de Fútbol tiene 10 años y torneos de categoría superior celebrados hasta la fecha. De ese período, el Cibao FC ha llevado la vanguardia coronándose campeón en 5 ocasiones, incluyendo los últimos 4 en forma seguida.

“Estos logros hay que resaltarlos y colocarlos en el contexto de la historia, no solo para la comprensión y asimilación de la actúal generación de deportistas, también para la historia futura , para que no se olviden”, dijo Cruz, durante el acto de presentación del documemtal de 1 hora la noche del lunes en el Teatro de la PUCMM:

Un nutrio público de futbolistas, dirigentes deportivos y periodistas locales,k i ncluso la directiva del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, ofreció su respaldo al evento.

“La Dinastía Naranja 2021-2025” es una producción audiovisual que recoge la historia, el ascenso y los logros del equipo Cibao FC, campeón de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) durante cuatro temporadas consecutivas.

La obra audiovisual producida por CinePlus HJC, dirigida por el reputado cronista deportivo e historiador, e inmortal del deporte dominicano , narra, a través de imágenes y testimonios de sus protagonistas, el camino recorrido por el conjunto “Naranja” desde su consolidación como potencia nacional hasta convertirse en un referente del fútbol caribeño, con un total de 4 títulos.

Cruz expresó que este trabajo es un homenaje merecido al Cibao FC por sus hazañas deportivas, comparables con las grandes dinastías del béisbol dominicano, como Águilas Cibaeñas, Tigres del Licey y Leones del Escogido.

“En el béisbol hemos visto campeonatos consecutivos, pero en el fútbol este fenómeno es nuevo y hay que resaltarlo, este documental busca dejar testimonio de un ciclo histórico para el deporte dominicano, el fútbol está en crecimiento y habrá muchas más oportunidades para contar nuevas historias”, señaló Cruz.

El veterano portero y capitán del equipo, Miguel Lloyd “Pichi”, manifestó su orgullo por ser parte de este legado: Siempre es un orgullo representar los colores del Cibao FC, exhortó a los jóvenes de la cantera a seguir esforzándose para continuar con este legado de victorias y valores”.

El Dr. Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, resaltó ó la importancia del audiovisual como aporte a la bibliografía deportiva nacional y subrayó el rol del sector privado en el desarrollo del fútbol dominicano.

“Nunca antes el fútbol dominicano había tenido tanta incidencia en torneos internacionales como ahora. Participamos en Juegos Olímpicos, Copa Oro, Mundial Femenino y otros escenarios gracias a un trabajo conjunto, especialmente al apoyo del ingeniero Manuel Estrella y la empresa privada. El deporte es la mejor vía para tener un mejor país”, afirmó Guzmán, exhortando a los empresarios a invertir en el deporte como un medio que genera beneficios tangibles e intangibles para la sociedad.

Hizo un llamado contundente al empresariado nacional: “Invertir en el deporte es invertir en el país, no solo forma atletas, también forma ciudadanos, genera valores, cohesiona comunidades y ofrece un retorno tangible e intangible, el deporte es una plataforma de proyección empresarial y social, les pido que no vean el patrocinio como un gasto, sino como una inversión estratégica que beneficia a todos”. Guzmán concluyó asegurando que la experiencia del Cibao FC es prueba de que el respaldo empresarial, sumado a la disciplina y la planificación deportiva, puede generar proyectos sostenibles que trascienden lo local y alcanzan prestigio internacional.

De su parte, el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), Américo Cabrera, elogió el documental como “un trabajo sin desperdicio” y resaltó que el equipo naranja se ha consolidado como el más ganador en la historia de la LDF.

“Héctor es un orgullo para Santiago y para Tamboril, su tierra natal. Así como resaltamos al Cibao FC. Ojalá que también podamos documentar otras gestas deportivas como las del baloncesto nacional. Este es un aporte invaluable para la memoria deportiva del país”, declaró Cabrera.

La Dinastía Naranja 2021-2025 no solo documenta los títulos y victorias del Cibao FC, sino que muestra su impacto en la comunidad, la formación de jóvenes talentos y el impulso que ha dado al fútbol dominicano como disciplina competitiva y espectáculo de masas.

El estreno del documental se realizó ante un público integrado por figuras del deporte, directivos, periodistas, representantes del sector privado y jugadores del equipo y de las diferentes categorías menores, aficionados, quienes coincidieron en que este trabajo se convertirá en una referencia histórica para las futuras generaciones.

La firma CinePlus, especialista en material cinematográfico del deporte, ha presentado en pasados años otros documentales de beisbol. En 2019 presentó “El Milagro Verde”, respecto al triunfo de las Estrellas Orientales luego de 50 años; “El Coleccionista”, referente a todos los triunfos obtenidos por el histórico manager Félix Fermín, y el año pasado “El Chilote”, en libro y documental sobre la vida de Chilote Llenas.

Precisamente Chilote estuvo entre los asistentes invitados a la presentación de este documental. También, los periodistas Rolin Fermin, Rolando Eduardo Fermin, Santana Martínez,Rafael Baldayac, Pappy Pérez, Mario de Jesus, Tenchy Rodríguez, Franklyn Peralta, Guillermo Saleta.

Del Pabellon de la Fama, además de Dionisio Guzmán, estuvieron los miembros del comité permanente o de veteranos Julio Mon Nadal, Niurka Herrera, Rafael Damión, Rolando Miranda.

El guion fue escrito por los periodistas Manuel Acevedo y Tuto Tavarez , director de cámaras Marino Vasquez, y la narración por el reputado hombre de futbol Jorge Rolando Bauger.

El ing. Manuel Estrella , presidente de cibao FC, estuvo entre los presentes, elogiando el producto presentado.

Alberto Polanco, gerente general de Cibao FC, mostró comentarios positivos, y dio total respaldo al evento.