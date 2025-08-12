Los conjuntos O&M y Jarabacoa triunfan en la ruta

Los universitarios y los de la montaña lograron sendos triunfos de visita en el inicio de la fecha dos de la LDF.

En el Parque del Este el conjunto omeyano derrotó dos goles por cero a Delfines del Este para lograr su segunda victoria consecutiva en igual cantidad de partidos.

Los goles de los dirigidos por el español José Aparicio fueron convertidos por Julen Manterola al veintidós y de Ibai Aguero al noventa más uno.

De su parte en Moca, Jarabacoa FC le ganó por la mínima al campeón de la Caribbean Shield con tanto de cabeza de Pedro Hernández al minuto dieciséis.

Tanto Moca como Jarabacoa suman tres puntos en dos jornadas.

Este miércoles sigue el torneo con los enfrentamientos entre Salcedo y Atlántico, club Atlético Pantoja ante San Cristóbal y Cibao recibe al Atlético Vega Real.