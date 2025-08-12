Cibao FC recibe a Vega Real este miércoles en la LDF

Cibao FC y Atlético Vega Real se medirán este miércoles, como parte de la segunda jornada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), encuentro que comenzará a las 7:00 de la noche en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

El evento tiene un dedicatoria especial a la memoria de José Rafael Abinader, quien desde la Universidad O&M fue un gran propulsor del fútbol.

El onceno naranja cayó en un cerrado partido 0-1 el pasado viernes, cuando se enfrentaron al Moca FC, en lo que fue el primer juego de la temporada.

En cambio, el Atlético Vega Real goleó al Club Atlético Pantoja 3-0, en su primer encuentro de la campaña.

Para este miércoles Cibao FC estará buscando sus primeros tres puntos, mientras que los veganos buscarán sus puntos 6, ya que cada victoria vale 3 tantos y un empate 1.

A pesar de la derrota del pasado viernes, Cibao FC entrenó con mucho entusiasmo y alegría este martes.

“Vamos por los tres puntos”, expresó Jean Carlos López luego de la jornada de entrenamientos, previo al encuentro de este miércoles.

Mientras que el Capitán, Miguel “Pichi” Lloyd manifestó que no se cansa de ganar y que van por la corona, pero juego a juego.

En la primera jornada el Director Técnico, Junior Scheldeur, puso a su Capitán Lloyd al cuidado del arco naranja.

También, alineó con Jean Carlos López, Rivaldo Correa, Carlos “Caballo” Ventura, Edwarlyn Reyes, Julio César Murillo, Omar De la Cruz, Javier Roces, Kleimar Mosquera y Leonardo Villalba.

Cibao FC tiene al jugador Leonardo Villalba bajo la mirilla, ya que salió lesionado en el primer encuentro.

Los tres goles del Atlético Vega Real contra Pantoja fueron anotados por José Barragan al minuto 20, José Morales al 86 y Erick Montaño al 88.