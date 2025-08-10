Selección Sub-15 Masculina terminó invicta en Campeonato de Concacaf

República Dominicana goleó 6-0 a Guyana este viernes en partido correspondiente a los playoffs de la Liga B del Campeonato Sub-15 Masculino de Concacaf 2025.

El cotejo fue celebrado en el Stadion CD Guillermo Trinidad de Aruba y permitió a los quisqueyanos posicionarse en el quinto lugar de la clasificación general del certamen.

En esta Liga B compitieron 16 selecciones nacionales distribuidas en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.

La Selección Dominicana Sub-15 Masculina finalizó su participación de manera invicta con tres victorias y un empate, además sin recibir goles.

Los goleadores fueron Axel Unvoas (12’), Fernando Álvarez (16’), Íker Núñez (50’), José Mejía (54’), Kamil Castillo (58’) y Alejandro Encarnación (63’).

Durante la primera ronda (fase de grupos) los dirigidos por el entrenador dominicano Ecker Sánchez superaron con idéntico marcador a San Cristóbal y Nieves e Islas Vírgenes Británicas respectivamente, y empataron sin goles con Guatemala.

Quisqueyanos y centroamericanos finalizaron igualados en puntos (7), pero los guatemaltecos se quedaron con el primer lugar del grupo por diferencial de goles, lo que evitó que RD disputara las semifinales.

Estuvieron representando al país con la Selección Dominicana Sub-15 los Porteros: David Rosario (SD Colonial – RD) e Ian Flores (New England FC – USA); Defensores: Alí Campos (Cibao FC – RD), Gael Colón (Barca Academy RD – RD), Frankeny Brito (FC San Isidro – RD), Rodrigo Linera (SD Colonial – RD), Iker Núñez (AD Alcorcón – España), Jorge Cabrera (Barca Academy RD – RD) y Kamil Almonte (Cibao FC – RD).

Mediocampistas: Luís Manuel Dabas (Barca Academy RD – RD), Maxime Kergall (Santa Fe FC – RD), Diego Rey (Escuela Bauger – RD), Kamil Castillo (DC United FC – USA) y Axel Unvoas (Cavigal Nice Football – Francia).

Delanteros: Alejandro Encarnación (Santa Fe FC – RD), Isaac Ramírez (Rayo Vallecano – España), Fernando Álvarez (Cibao FC – RD) y José Luís Mejía (Rayo Vallecano – España).

El cuerpo técnico lo conformaron Ecker Sánchez (director técnico), Edward Acevedo (asistente técnico), Geancarlos Martínez (preparador de porteros), Yinson Pulgarín (preparador físico), Diego De La Cruz (analista de videos), Jordano Ramírez (fisioterapeuta), Cesar Matos (doctor) y Jose Susaña (utilero), todos bajo la Coordinación de Selecciones Masculinas que encabeza Marcelo Neveleff.