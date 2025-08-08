Gran debut de Moca en la apertura de la LDF

El onceno de Moca FC se impuso de visitante1-0 a los campeones del Cibao FC en el partido inaugural de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), dedicado a la memoria de José Rafael Abinader.

El encuentro se escenificó en el estadio del Cibao FC, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, contando con una buena asistencia de público.

Los mocanos, que vienen de ganar la CFU Club Shield de la Concacaf, continuaron con su buen momento, al llevarse el primer juego de la presente temporada.

Cibao FC también viene de ser campeón, cuando conquistó la Copa LDF 2025, celebrada en los primeros meses del año.

Al minuto 32 el refuerzo Leonardo Villalba del Cibao FC salió por lesión y en su lugar entró Gabriel Peguero.

El refuerzo argentino Gustavo Azcona marcó el único gol del cerrado partido.

¡gooolll!

El primer gol de la temporada llegó en el minuto 38 del partido, por intermedio del argentino Gustavo Azcona, para poner a Moca FC arriba 0-1.

Ascona recibió un balón frente a la portería y lo golpeó con fuerza y precisión para depositarlo en el fondo de la red.

Así 1-0 terminaron los primeros 45 minutos del torneo y los clubes se fueron al descanso del medio tiempo.

En el minuto 66 el onceno naranja hizo dos movimientos, entrando a juego Walter Acuña, el debut en la LDF del novato Nicolás Cruz, en reemplazo de Javier Roces y Omar Cruz.

Otro jovencito que pisó el césped híbrido del Cibao FC fue Abraham Mejía, quien entró al minuto 83 por Gabriel Peguero.

alineaciones

El director Técnico del Cibao FC, Junior Scheldeur colocó a su capitán Miguel Lloyd como guardameta de la portería naranja.

Completó el onceno titular con Jean Carlos López, Ernesto “Che” Trinidad, Leonardo Villalba, Omar De la Cruz, Kleimar Mosquera, Edwarlyn Reyes, Rivaldo Correa, Javier Roces y Carlos “Caballo” Ventura.

El Míster Jorge Alfonso, del Moca FC, dejó el arco aurinegro al cuidado de Pascual Ramírez.

Alineó además con el capitán Richard Dabas, Kelvin Durán, Rauly Martínez, José Gómez, Valentín Sabella, Juan De Jesús, Johnny Parima, Guillermo De Peña, Gustavo Azcona y Yohan Parra.