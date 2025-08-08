Fútbol femenino dominicano escala en el ranking mundial

La selección dominicana absoluta de fútbol femenino superó la barrera de los cien mejores conjuntos del Ranking FIFA, tras la publicación oficializada por el ente rector del balompié a nivel mundial el pasado jueves.

República Dominicana se ubicó en el peldaño 99 con 1,201 puntos, escalando dos posiciones con respecto a los últimos tres listados publicados por la FIFA.

A nivel del Caribe las quisqueyanas son séptimas y decimocuartas a nivel de toda el área de Concacaf.

En el último lustro, el combinado patrio femenil ha sostenido un crecimiento que la ha llevado a estar nuevamente entre las 100 primeras selecciones, siendo la última vez que esto ocurrió el 18 de diciembre de 2020 -puesto 97 con 1,173 puntos-.

A partir de allí, la escuadra nacional continuó perdiendo posiciones hasta el 10 de diciembre de 2021 cuando cayó al lugar más bajo de su historia -113 y 1,162 unidades-.

El mejor registro histórico para la selección femenina de República Dominicana se produjo el 26 de marzo de 2009 cuando con 1,239 puntos acumulados se posicionó como 81 del mundo.

El Ranking FIFA Femenino está compuesto por 204 selecciones nacionales de todo el planeta.