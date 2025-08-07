Diez equipos abren hoy torneo de fútbol de la LDF

Los campeones del 2025 de la Liga Dominicana de Fùtbol, Cibao FC, reciben la tarde de este viernes a Moca FC en la apertura del torneo 2025 . El partido será a las 6 de la tarde, y el campeonato tiene una dedicatoria especial a Don Rafael Abinader (f), quien fue gran amante del fútbol y padre del actual presidente Luis Abinader.

Cibao FC es el campeón defensor del evento, el cual ha ganado cinco veces, de ellas las últimas cuatro en forma consecutiva.

En la temporada pasada, Cibao FC y Moca FC jugaron la semifinal, donde los de color naranja se impusieron a los aurinegros y avanzaron a la final.

Tanto Cibao FC como Moca FC tienen un título conseguido en el 2025, cuando el onceno naranja conquistó la Copa LDF a principios de año y la semana pasada los mocanos se proclamaron campeones de la CFU Club Shield de la Concafa.

Sin embargo, los mocanos todavía no han podido ganar en la Liga Dominicana de Fútbol, en las 10 ediciones que se han celebrado desde el 8 de marzo del 2015.

Para el choque de apertura de este viernes, ambos clubes llegan renovados, con nuevos fichajes y preservación de jugadores claves de las dos franquicias.

Los monarcas del Cibao FC como Director Técnico a Junior Scheldeur, quien fue el DT campeón en la versión pasada y quien tiene una década con el conjunto naranja.

Moca FC volverá a tener al frente al argentino Jorge Alfonso, quien también ha comendado la tropa del Cibao FC.

Plantilla Naranja

El onceno naranja tiene como Capitán a Miguel “Pichi” Lloyd, quien junto a su compañero Jean Carlos López, fueron partes de la histórica participación de República Dominicana en la Copa Oro.

Lloyd es el guardameta del club y tiene como porteros suplentes Edwin “Gato” Frías, Elián Beras y Enzo “Ferrari” Guzmán.

Los defensas son, Ernesto “Che” Trinidad, Isaac Mercedes, Josué Núñez, Gabriel Peguero, Darlin Ozuna, José Pinales, los colombianos Kleymar Mosquera y Julio César Murillo.

Los mediocampistas son, Nicolás Cruz, Wilman Modesta, Jesús Rosa, Jean Carlos López, Omar De la Cruz, Javier Roces, los argentinos Gonzalo Alarcón y Walter Acuña.

Los delanteros color naranja son, Edwarlyn Reyes, Elián López, Carlos “Caballo” Ventura, Ángel Pérez, Yunior Peralta, Cesarín Ortiz, Julián Gómez, Leonardo Villalba, de Argentina y el goleador Rivaldo Correa, de Colombia.

El Capitán de los mocanos es el veterano jugador Richard Dabas y suman otros jugadores como Juan Ángeles, Yohan Parra, el argentino Gustavo Azcona y como guardameta a Pascual Ramírez.

El evento reúne a 10 clubes, donde en la zona Norte se agrupan, Cibao FC, Moca FC, Atlántico FC, Atlético Vega Real, Jarabacoa y el debutante equipo de Salcedo FC.