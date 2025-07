Dueño del Inter de Miami dice suspensión de Lionel Messi y Jordi Alba es "draconiana"

El dueño del Inter Miami calificó como un castigo “draconiano” la suspensión de Lionel Messi y Jordi Alba por parte de la Major League Soccer por ausentarse del Juego de Estrellas.

"No entienden la decisión", dijo el viernes el dueño Jorge Mas sobre las suspensiones de un partido. "No entienden por qué no asistir a un partido de exhibición conlleva directamente una suspensión".

Messi y Alba no disputaron el partido entre la MLS y la Liga MX de México a pesar de haber sido seleccionados. Messi no jugó para descansar debido a un calendario apretado y Alba se recuperaba de una lesión previa. Mas afirmó que el club tomó la decisión de que Messi y Alba no participaran en el Juego de Estrellas.

Según las reglas de la MLS, cualquier jugador que no participe en el Juego de Estrellas sin la aprobación previa de la liga no es elegible para competir en el próximo partido de su club.

Los jugadores se perderán el partido de Miami en casa el sábado contra el FC Cincinnati, que lidera la Conferencia Este. Tanto Messi como Alba entrenaron con el club el viernes con vistas a jugar el partido del sábado antes de que la MLS anunciara la suspensión.

“Sé que Lionel Messi ama esta liga”, dijo el comisionado de la MLS, Don Garber. “No creo que haya un jugador, ni nadie, que haya hecho más por la Major League Soccer que Messi. Entiendo, respeto y admiro plenamente su compromiso con el Inter Miami, y respeto su decisión”.