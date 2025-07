Junior Firpo vuelve "en una edad buenísima para dar el doscientos por cien"

El lateral izquierdo hispano-dominicano Junior Firpo, quien ha fichado por el Betis hasta 2028, ha manifestado este martes en su presentación que ha logrado el objetivo de volver tras seis años en el Barcelona y el Leeds inglés y señalado que "ha sucedido" y está "aquí en una edad buenísima para dar el doscientos por cien".

Junior Firpo, quien cumplirá 29 años el próximo 22 de agosto, jugó 43 partidos con el primer equipo verdiblanco antes de fichar por el Barcelona, donde jugó dos temporadas, y marcharse al Leeds United inglés, en el que ha militado cuatro ejercicios antes de regresar al club en el que se formó.

El carrilero mostró su felicidad por regresar y avanzó que la experiencia que ha adquirido en sus años en Barcelona y en Leeds podrían posibilitar que se vea a un Junior al que no hayan conocido por la madurez mental y física que ha adquirido desde que salió del Benito Villamarín.

"Feliz" porque es "bético" y regresa a su casa, Junior se mostró ambicioso al recordar que ya dijo en su día que "lo más grande sería ganar un título con el Betis, un sueño por el que luchar y no una presión añadida: me fui de un equipo muy diferente que hoy aspira a grandes cosas y a eso vengo, a dar el máximo de mí", afirmó.

Insistió en su beticismo y en devolverle al Benito Villamarín en su día, tras los dos años que el equipo jugará en La Cartuja, "lo que la gente espera" de él, e incidió en que no es el mismo jugador que se fue rumbo al Barcelona.

"El Junior que llega no es el mismo que se fue, es mejor en todos los aspectos, físicamente y con una confianza mayor. No me quiero marcar retos y presión añadida, sino estar lo más sano, jugar lo máximo y dar lo mejor de mí", dijo el internacional dominicano, más "curtido como futbolista y como persona" y más "maduro" tras las dificultades que pasó en sus dos años en el Barcelona y los primeros tiempos en Inglaterra.

En este sentido, además de la madurez mental, indicó que ha ganado en físico, en recorrido y en el fondo que, a su juicio, da "el enfrentarte a los mejores jugadores del mundo".

Entre otros asuntos, destacó que, aunque no cree que le hiciera falta adaptación, el coincidir con muchos jugadores de su primera etapa se lo hará más fácil; y agradeció la confianza del técnico chileno Manuel Pellegrini, por quien confeso su "admiración" y el "mucho respeto" que le profesa.