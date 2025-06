México y EE.UU ganan sus grupos en Copa Oro

México empató 0-0 con Costa Rica el domingo por la noche para ganar el Grupo A de la Copa Oro de la CONCACAF y jugará contra Arabia Saudita en los cuartos de final.

El mexicano Santiago Giménez pareció anotar con una chilena en el cuarto minuto del tiempo agregado del segundo tiempo, pero el gol fue anulado por el árbitro guatemalteco Mario Escobar luego de una revisión del video.

Giménez parecía estar en fuera de juego cuando Luis Chávez elevó el balón al área tras un intercambio de toques con Carlos Rodríguez en un tiro libre. El despeje de cabeza de Orlando Galo le llegó a Giménez, quien con una chilena superó al portero Keylor Navas, con un resultado de +3 a +2.

México, invicto en 10 partidos de la Copa Oro contra Costa Rica, terminó empatado con los ticos con siete puntos, pero ganó el grupo por diferencia de goles.

“Estamos creciendo, aunque no al ritmo que me gustaría”, dijo el entrenador de México, Javier Aguirre. “Fue un buen partido que no terminó en victoria. Estamos contentos con el desempeño. No tengo nada que reprocharles a mis jugadores”.

EE.UU vence

a Haití

Patrick Agyemang anotó el gol del desempate en el minuto 75 y Estados Unidos superó el error del portero Matt Freese para vencer 2-1 a Haití el domingo por la noche y ganar su grupo de la Copa Oro de la CONCACAF con un récord de 3-0.

Malik Tillman puso a Estados Unidos en ventaja en el minuto 10 con su tercer gol del torneo, pero Freese, que desplazó a Matt Turner, puso de relieve los problemas de los porteros estadounidenses un año antes del Mundial con un fallido intento de despeje que condujo al gol de Louicius Don Deedson en el minuto 19.

Después de que Tillman estuvo cerca tres veces en la segunda mitad, Agyemang anotó tras recibir un pase largo de John Tolkin. Agyemang tocó el balón, superando al portero Johny Placide y remató a puerta vacía, marcando su quinto gol internacional y el segundo del torneo.

Estados Unidos, que debutó con victorias sobre Trinidad y Tobago y la invitada Arabia Saudita , ganó su grupo por 17.ª vez en 18 Copas Oro. Los estadounidenses acumulan 43 victorias, una derrota y cinco empates en la fase de grupos, con un récord de 3-0 por séptima vez.