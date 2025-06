La FIFA, a un año del inicio del Mundial, deja preguntas sin responder sobre boletos y seguridad

A un año del Mundial más grande de la historia, no ha habido ningún anuncio sobre la venta general de entradas, los precios para la mayoría de los asientos, la sede del sorteo o los arreglos de seguridad, ya que la FIFA ha evitado en gran medida divulgar detalles de un evento programado para 16 estadios en Estados Unidos, México y Canadá.

Hay incertidumbre sobre si los aficionados de algunas naciones serán bienvenidos: 11 de las sedes están ubicadas en Estados Unidos, donde se jugarán todos los partidos a partir de los cuartos de final.

La seguridad también es una preocupación. En el último gran torneo de fútbol en Estados Unidos, la final de la Copa América 2024 en Miami Gardens, Florida, comenzó 82 minutos tarde después de que los espectadores violaran las puertas de seguridad.

“Eso fue ciertamente un recordatorio y una llamada de atención, si alguien lo necesitaba, de que ese tipo de cosas se van a utilizar en términos de la evaluación final de si este Mundial es exitoso”, afirmó Alexi Lalas, exdefensa de Estados Unidos y ahora analista principal de fútbol de Fox.

La prohibición de viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ciudadanos de 12 naciones eximió a atletas, entrenadores, personal y familiares, sin mencionar a los aficionados. El vicepresidente JD Vance hizo lo que podría interpretarse como una advertencia el 6 de mayo.

“Por supuesto, todos son bienvenidos a venir y ver este evento increíble. Sé que tendremos visitantes probablemente de cerca de 100 países. Queremos que vengan. Queremos que celebren. Queremos que vean el juego”, expresó. “Pero cuando se acabe el tiempo, tendrán que irse a casa. De lo contrario, tendrán que hablar con la secretaria Noem”, añadió, hablando junto a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

De vuelta en Estados Unidos por primera vez en 32 años

El Mundial de 1994 impulsó el lanzamiento de la Major League Soccer con 12 equipos en 1996, y 50 millones de dólares en ganancias del Mundial sembraron la Fundación de Fútbol de Estados Unidos, encargada de desarrollar el crecimiento del deporte. La MLS ahora tiene 30 equipos, juega en 22 estadios específicos de fútbol y tiene academias de clubes para hacer crecer el deporte y mejorar el talento.

El torneo del próximo año incluirá 104 partidos, frente a los 64 de 1998 a 2022, y los 11 estadios de Estados Unidos son todos hogares de la NFL con lucrativas suites de lujo y asientos de club. También será el primer Mundial dirigido por la FIFA sin un comité organizador local.

“La iniciativa de legado de 2026 gira en torno a cómo aseguramos que el fútbol esté en todas partes de este país. ¿Cómo aseguramos que cada estadounidense pueda caminar, andar en bicicleta o tomar el transporte público a un lugar seguro para jugar al fútbol? ¿Cómo hacemos para que cada escuela en Estados Unidos tenga el fútbol accesible para sus estudiantes? ¿Y cómo hacemos para que cada estadounidense realmente pueda verse a sí mismo en el juego?”, comentó JT Batson, director general de la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

El interés por el fútbol ha aumentado enormemente en Estados Unidos, con la Liga Premier de Inglaterra promediando 510.000 espectadores por ventana de partido en las redes de NBC la temporada pasada y la final de la Liga de Campeones de Europa atrayendo a más de dos millones de espectadores en cada uno de los últimos cinco años en CBS. Sin embargo, CBS transmitió solo 26 de 189 partidos de la Liga de Campeones en televisión en 2024-25 y transmitió el resto vía streaming.

La MLS atrajo a unos 12,2 millones de aficionados el año pasado, en segundo lugar después de los 14,7 millones en 2023-24 para los 20 equipos de la Liga Premier, pero la MLS ha desaparecido en gran medida de la televisión abierta desde que comenzó un contrato de 10 años con Apple TV+ en 2023. Sam Citron, portavoz de Apple, dijo que la compañía no publica cifras de audiencia.

En un panorama televisivo fragmentado, se negociaron diferentes acuerdos por parte de la FIFA, la UEFA, la MLS, la NWSL, la USSF y las cinco principales ligas europeas.

“Básicamente tienes más de 2.800 ventanas de juego por temporada transmitidas en Estados Unidos, por lo que eso requiere distribución en gran medida en plataformas de streaming como Paramount+ o ESPN+, pero es difícil para la adopción de nuevos aficionados y hace que el alcance sea un desafío. Los niños de hoy se están acostumbrando al fútbol de la Liga Premier y la Serie A, y cuando ves eso como producto, es difícil para la MLS competir”, dijo Gerry Cardinale, socio gerente de RedBird Capital Partners, que tiene intereses de control en AC Milan y Toulouse y posee una participación no controladora de Fenway Sports Group, matriz de Liverpool.

El Mundial de 1994 estableció un récord de asistencia

El Mundial de 1994, un torneo de 24 naciones, atrajo a un récord de 3,58 millones de aficionados para 52 partidos. Los precios de las entradas oscilaron entre 25 y 75 dólares para la mayoría de los partidos de la primera ronda y entre 180 y 475 dólares para la final en el Rose Bowl en Pasadena, California.

La FIFA, que tiene alrededor de 800 personas trabajando en una oficina en Coral Gables, Florida, dice que anunciará información sobre entradas generales en el tercer trimestre. No diría si los precios serán fijos o variables.

Los paquetes de hospitalidad están disponibles en el sitio web de la FIFA a través de On Location. Para los ocho partidos en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, incluida la final el 19 de julio, los precios oscilan entre 25.800 y 73.200 dólares por persona.

Posible precios variables de entradas

La FIFA parece estar utilizando precios variables para el Mundial de Clubes de este año, jugado en 12 estadios de Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio, y algunos precios se han reducido repetidamente. Marriott Bonvoy, socio de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, ha estado ofreciendo entradas gratuitas a algunos de sus miembros élite.

Al ser preguntado sobre las ventas de entradas para el Mundial de Clubes y los arreglos de campamentos base de los equipos, Manolo Zubiria, director del torneo del Mundial, colgó después de cuatro minutos y cinco preguntas en una entrevista telefónica con The Associated Press. Brendan O’Connell, el publicista que organizó la entrevista, escribió en un correo electrónico a la AP: “El invitado no estaba preparado para esas preguntas”.

El personal de relaciones con los medios de la FIFA no pondría a disposición al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para discutir el torneo.

Antes del Mundial de 1994, la FIFA anunció en mayo de 1992 que el sorteo se llevaría a cabo en Las Vegas el 18 o 19 de diciembre de 1993. La FIFA no ha revelado planes para el sorteo de este año, pero parece estar planeando para Las Vegas el 5 de diciembre.

Las ventas regulares de entradas comenzaron en febrero de 1993 para la familia del fútbol de Estados Unidos y las ventas generales de la primera y segunda ronda comenzaron ese junio. Los aficionados presentaron solicitudes de lotería en octubre de 1993 para los partidos a partir de los cuartos de final.

Los equipos podrían entrenar fuera de las ciudades del Mundial

Aunque no se detallan los planes de venta de entradas para el torneo del próximo año, la FIFA lo está extendiendo más allá de las ciudades anfitrionas y enumera alrededor de 60 posibles campamentos base para que los equipos los utilicen, emparejados con hoteles. Algunos son lujosos — The Greenbrier Resort en White Sulphur Springs, West Virginia — y otros más espartanos — el Courtyard by Marriott Mesa en Wrigleyville West en Arizona.

Miles de arreglos deben coordinarse. La Major League Baseball está elaborando su calendario para asegurar que los cuatro equipos cuyos estadios comparten estacionamientos con los estadios del Mundial — en Arlington, Texas; Kansas City, Missouri; Filadelfia; y Seattle — no jueguen partidos en casa en las fechas de los partidos del torneo.

Boris Gartner, presidente y socio de Relevent Sports, socio comercial de muchas organizaciones de fútbol, dijo que la Copa Mundial de 2026 debería verse como otro paso en el crecimiento a largo plazo del deporte en Estados Unidos.

“Si tienes una comprensión clara del mercado y la audiencia, una comprensión clara del valor que estas propiedades aportan a las compañías de medios, y mezclas contenido con una estrategia comercial, con la estrategia de distribución de medios adecuada, esto es algo que continuará creciendo durante las próximas dos décadas”, afirmó. “Si más personas están viendo la NWSL, más personas estarán interesadas en el fútbol que potencialmente podrían terminar viendo un partido de la Bundesliga o de La Liga”.