Neveleff: “Roma no se hizo en un día”

La selección de fútbol de la República Dominicana no logró su anhelado objetivo. Estuvieron cerca, pero no fue suficiente.

Con la dolorosa derrota del pasado viernes, el onceno nacional quedó sin opciones de avanzar a la siguiente fase de la clasificación rumbo al Mundial de Fútbol 2026. Disputaron tres fechas: dominaron 4-0 a Islas Vírgenes, cayeron ante Jamaica y recientemente sufrieron un duro revés ante Guatemala, con marcador de 4-2. Ahora cerrarán este ciclo cuando reciban esta noche a Dominica en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, a las 7:00 p.m.

“Sabemos que Roma no se construyó en un día. Este es un proyecto que ha dejado resultados positivos, poniendo a la República Dominicana en el mapa y generando respeto incluso ante selecciones que, en el papel, son superiores a nosotros. Estamos dolidos, pero tenemos que seguir trabajando”, manifestó el director técnico del equipo, Marcelo Neveleff, durante una rueda de prensa previa al choque de esta noche y al debut en la Copa Oro.

La selección dominicana dominaba el partido ante Guatemala al descanso con marcador de 2-1, sin embargo, en el segundo tiempo recibieron tres goles en un lapso de apenas diez minutos.

“Eso es algo que no nos podemos permitir. Tenemos un gran grupo, buena defensa y buena energía. Son cosas que pasan en el fútbol, y seguirán pasando”, agregó el técnico argentino.

Los goles quisqueyanos fueron anotados por Dorny Romero al minuto 16, y Heinz Mörschel amplió la ventaja al 36’, colocando el 2-1 parcial.

Mörschel también participó en la conferencia de prensa, donde valoró el esfuerzo colectivo del equipo durante el proceso, aunque reconoció que “debimos ser mejores”.

“Todo el equipo tiene buenas sensaciones, pero no jugamos el fútbol que debimos haber jugado, y eso me duele. Me quedo con lo positivo: demostramos que podemos competir contra selecciones que, en teoría, tienen un mayor nivel”, señaló el mediocampista.

La República Dominicana aprovechará el encuentro de esta noche para afinar detalles de cara a su debut en la Copa Oro 2025.