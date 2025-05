Llegó el quinto título seguido para el Cibao FC

El Cibao FC expande su hoja de logros conquistando la corona de la primera edición en la denominada Copa de la Liga Dominicana de Fùtbol, estrenada este 2025.

Antes, Cibao FC había ganado 4 coronas seguidas de lo se llama La Liga, y con una màs hace 8 años se solidifica como el club màs ganadora de la entidad que cumple 10 años.

El sábado, en el estadio Cibao FC de la PUCMM, Carlos “Caballo” Ventura apareció en el último suspiro del encuentro para marcar el gol de la victoria y darle a Cibao FC ante los Delfines del Este..

Ventura guardó lo mejor para el final. Con el tiempo reglamentario a punto de expirar, conectó un certero cabezazo que envió el balón al fondo de la red en el minuto 90, cuando todo indicaba que el partido se definiría en tiempo extra.

“Cuando vi la oportunidad, me dije: tengo que hacer este gol. Lo tenía fijo en la mente y me lancé. Me siento muy feliz de haberlo logrado y muy emocionado por el éxito del equipo”, expresó un eufórico Ventura al concluir el encuentro.

El arquero Pedro Espinal, de los Delfines y líder en menos goles permitidos durante el torneo, quedó inmóvil al ver cómo el balón se colaba sin remedio en su portería.

Por su parte, Miguel Lloyd firmó una actuación impecable al completar los siete partidos del Cibao FC en la Copa LDF sin permitir anotaciones, sumando 630 minutos de imbatibilidad.

El partido de ida, disputado previamente, había finalizado 1-1. Con esta victoria, Cibao FC se quedó con el marcador global 2-1, proclamándose campeón del torneo.

La Copa LDF se jugó por primera vez como evento de apertura antes del inicio de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), programada para comenzar en agosto y concluir en mayo de 2026.

Tanto Cibao FC como Delfines del Este llegaron a la final por méritos propios, al dominar la fase regular —terminando primero y segundo, respectivamente— y superar las semifinales con autoridad. Curiosamente, ambos equipos también fueron los menos goleados del certamen.

Primer tiempo táctico

Los primeros 45 minutos transcurrieron con escasas oportunidades de gol. Las más claras fueron generadas por Edwarlyn Reyes, pero la zaga rival evitó que se concretaran. Sin mayores emociones, ambos conjuntos se fueron al descanso con el marcador en blanco.

Premiación a lo mejor del torneo

Tras el pitazo final, se realizó la ceremonia de premiación. Atlántico FC recibió el reconocimiento al "Fair Play" como el equipo con el juego más limpio.

Pedro Espinal, arquero de los subcampeones, fue galardonado como Mejor Portero, con promedio de 0.40 goles permitidos por partido, superando por poco al 0.45 de Miguel Lloyd.

El título de máximo goleador fue para el colombiano Rivaldo Correa, aunque no pudo estar presente en la premiación debido al lamentable fallecimiento de su madre en Colombia. Su compatriota Julio César Murillo recibió el trofeo en su nombre.

El Jugador Más Valioso (MVP) fue el héroe de la noche: Carlos “Caballo” Ventura Soriano, autor del gol decisivo.

Los jugadores de los Delfines recibieron medallas de plata, mientras que los campeones de Cibao FC se colgaron el oro. El acto de premiación fue encabezado por el doctor Milton Ray Guevara, presidente de la LDF; el ingeniero Manuel Estrella, de Cibao FC; José Deschamps, presidente de la Federación Dominicana de Fútbol; y Eulogio Castaño, representante de los Delfines.

El evento concluyó con la entrega del trofeo a Cibao FC, en medio de fuegos artificiales, música y celebraciones eufóricas.

Los convocados al gran cierre

Para el encuentro final, el técnico Junior Scheldeur convocó a los porteros Miguel “Pichi” Lloyd y Edwin “Gato” Frías.

En defensa alinearon: Ernesto “Che” Trinidad, Isaac Mercedes, Camilo Mancilla, Julio César Murillo, Omar De la Cruz y Gabriel Peguero.

Los mediocampistas fueron: Jean Carlos López, Javier Roces, Gonzalo Alarcón, Wilman Modesta, Jesús Rosa y Ángel Montes de Oca.

En ofensiva buscaron el gol: Edwarlyn Reyes, Carlos Ventura, Edipo Rodríguez, Cesarín Ortiz, Yunior Peralta y Daiver Vega.

Fue notoria la ausencia de Rivaldo Correa, líder goleador del torneo, debido al fallecimiento de su madre. En su honor, se guardó un minuto de silencio antes del inicio y sus compañeros portaron un crespón negro en las mangas.

Asimismo, el también colombiano Juan David Díaz se perdió las semifinales y la final por una fuerte lesión en la rodilla izquierda.

Del lado de los Delfines del Este, el entrenador José Rodríguez alineó con Pedro Espinal en la portería, acompañado por Christopher Almonte, Arles Abonia, Esmailin Seguro, Emmanuel Gómez, Yonier Hurtado, Joselvis Sánchez, Ysaac Corcino, Sebastián López, Elkin Mosquera y Eliader Dorlus.