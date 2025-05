¿Quiénes son los DT de Delfines y Cibao?

Ascendieron desde el banquillo auxiliar al trono. Hoy, en su rol como directores técnicos (DT), pelean por la gloria.

Cibao FC y Delfines del Este protagonizarán una final histórica este fin de semana, en el último duelo de la Copa de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF). Ambos clubes están liderados por técnicos con escasa experiencia al mando, pero con años de trabajo en la liga y un sueño en común.

Junior Schuldeur Sainvilus – Cibao FC

Junior Schuldeur Sainvilus dirige por primera vez al equipo naranja en la Copa LDF, aunque cuenta con una trayectoria de una década en la Liga Dominicana de Fútbol. Desde 2015 ha sido parte del cuerpo técnico de Cibao FC, nueve de esos años como asistente.

Nació en Puerto Príncipe, Haití, el 21 de noviembre del 1988. Inició su experiencia en el fútbol representando al equipo de la ciudad de Mirebalais, Haití, a los 12 años en el Torneo Nacional Operación 2006.

A finales del año pasado fue promovido a director técnico del primer equipo, y bajo su mando el club conquistó el campeonato de la Liga 2024, además del subcampeonato del Caribe.

De origen haitiano, Schuldeur ha vivido 16 años en Santiago. En su paso por el club también dirigió la categoría sub-23, logrando dos campeonatos consecutivos en 2021 y 2022.

“En los 16 años que llevo residiendo en la República Dominicana, me siento profundamente agradecido por la cálida acogida que he recibido. En cuanto al fútbol, he sido testigo de su constante desarrollo, no solo a nivel profesional, sino también en el ámbito formativo. Me considero privilegiado de ser parte activa de este crecimiento y de contribuir al fortalecimiento del fútbol dominicano”, declaró en una entrevista exclusiva con el Listín Diario.

Sobre su presencia en una nueva final, añadió:

“Hemos realizado un torneo extraordinario hasta el momento, alcanzando nuestro primer objetivo: llegar hasta el último día de competencia. Los jugadores han mostrado un desempeño excelente, y ahora nos enfocamos en preparar estas últimas dos semanas de la mejor manera posible para enfrentar a un gran rival como Delfines del Este, que viene haciendo muy bien las cosas”.

José m. Rodríguez - Delfines del Este

Por su parte, José Miguel Rodríguez dirige por segunda vez en su carrera, diez años después de su primera experiencia con el Atlético Vega Real.

Con 52 años y más de cuatro décadas involucrado en el fútbol, Rodríguez comenzó en la escuela Don Bosco con apenas nueve años, formando parte del equipo salesiano. Fue jugador profesional y más tarde se desempeñó como asistente de su hermano, Pedro Estévez Rodríguez, quien dirigió al Jarabacoa FC durante ocho años.

Delfines del Este le dio la oportunidad de liderar el equipo en esta Copa LDF. “Con un club de pocos recursos y un gran corazón”, como él mismo describe, han logrado llegar a la gran final.

“Es una oportunidad gigante que tenemos por delante. No somos el club de más recursos, y creo que nadie fuera de nosotros mismos creyó en lo que podíamos lograr en esta copa. Te puedo asegurar que vamos a hacer lo que sabemos: jugar al fútbol de forma ordenada y con gran calidad”, expresó Rodríguez.

El entrenador destacó que, desde que recibió el puesto, apostó al talento local, y “que siempre mantuvo las esperanzas de asistir a una final.

“La calidad de nuestro jugadores se impone durante cada partido, Ciertamente ellos me hacen el trabajo más fácil, el crédito será siempre de ellos y de la directiva, quienes hacen también un gran esfuerzo para que este equipo camine”, agregó Rodríguez.