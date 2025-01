Dan Quinn cerca de volver al Super Bowl tras su debacle con Atlanta

Brian Robinson Jr. estaba en un bache.

En los dos encuentros anteriores de los Commanders de Washington, que abarca desde el final de la temporada y hasta el inicio de los playoffs, corrió un total de 26 yardas.

Dan Quinn tuvo entonces una idea. El experimentado entrenador llamó al corredor de tercer año para una sesión de video y le mostró clips de algunas de sus mejores jugadas para mostrarle, “Este eres tú. Eso es lo que eres”.

“Esa es la confirmación perfecta que cualquier jugador desearía de su entrenador principal”, dijo Robinson después de correr para 77 yardas y dos touchdowns para terminar una sequía personal de cinco juegos sin anotar. “DQ se ganó mucho respeto de mi parte — no solo en ese momento. Ha habido varios momentos en los que siento que me ha confirmado de la manera correcta que me ha permitido saber cuánto le importa a él mi éxito. Eso es una sensación grandiosa”.

Quinn ha sido una gran incorporación en su primera temporada con Washington y está a una victoria en el juego de campeonato de la NFC en Filadelfia de regresar al Super Bowl ocho años después de que llevó a los Falcons de Atlanta allí. Perdieron infamemente ese juego contra Nueva Inglaterra después de perder una ventaja de 28-3, y el entonces quarterback de los Falcons, Matt Ryan, está feliz de que Quinn esté cerca de tener otra oportunidad.

“Tiene la oportunidad de ser el jefe de una organización nuevamente: creo que está hecho para hacer eso”, dijo Ryan. “Ha evolucionado. Ha estado abierto a evolucionar. Creo que si miras lo agresivos que han sido con su enfoque en cuarta oportunidad, encontrando un joven y dinámico coordinador ofensivo, trayendo a algunos veteranos que él conocía y para construir esa cultura. Y lo está haciendo a su manera. Es auténticamente él mismo, y tiene un gran nivel de confianza en la forma en que lo hace”.

Quinn, de 54 años, no era el joven asistente prometedor que muchos —tal vez incluso la propiedad y el gerente general Adam Peters— inicialmente imaginaron para el trabajo mientras sostenían la segunda selección en el draft.

Pero es bastante posible que los Commanders no estuvieran en esta posición, incluso con el dinámico quarterback novato Jayden Daniels, sin Quinn proporcionando una mano firme al timón. Contrató a Kliff Kingsbury como coordinador ofensivo y sirvió como el “líder increíble que saca lo mejor de sus jugadores, entrenadores y personal”, proclamó el propietario controlador Josh Harris al anunciar la decisión de hacerlo entrenador.

“DQ, ante todo, es un líder de hombres”, dijo el principal receptor Terry McLaurin. “Jugar para un entrenador que te permite ser tú mismo dentro de la cultura es extremadamente empoderador... Nos ha permitido conducir este coche esta temporada a la manera en que queremos que este equipo de los Commanders se vea”.

Los Commanders parecen ganadores antes de lo previsto, incluso si Peters y Quinn se negaron a describir esto como una reconstrucción. Quinn habló mucho sobre su deseo de hacer cosas difíciles —su descripción es un poco más colorida— con buenas personas, y los jugadores constantemente elogian al nativo de Nueva Jersey del norte por hacer mucho más que simplemente entregar un mensaje.

“Él es lo que predica”, dijo el safety y as de equipos especiales Jeremy Reaves. ”Él es quien dice ser. Él es ese tipo. Es un tipo que se trata de ganar, y se trata de encontrar diferentes maneras de ganar, ya sea la entrada de los jugadores, ya sea la entrada de otros miembros del personal, su ego no es demasiado grande para ganar”.

Ryan, quien ganó 46 juegos de temporada regular y playoffs cuando Quinn entrenó a los Falcons, piensa que su antiguo entrenador fue genial en Atlanta y “una mejor versión de sí mismo ahora dado esa experiencia”.

Conociéndose a sí mismo, Quinn esta semana no quiso opinar sobre cuánto ha avanzado y lo que ha aprendido a lo largo de los años, incluidos los tres anteriores como coordinador defensivo de Dallas. Siente que le debía a su equipo estar enfocado solo en los Eagles.

“Hay un lado de demostrarlo en todos nosotros, y definitivamente tengo parte de eso, igual que los jugadores”, dijo Quinn. “Pero en cuanto a reflexionar hacia atrás, aún no estoy allí”.