Kimi Antonelli, de 19 años, gana el GP de Japón para el equipo Mercedes

El italiano Kimi Antonelli, de 19 años y piloto de Mercedes, ganó el domingo su segunda carrera consecutiva de Fórmula 1 al imponerse en el Gran Premio de Japón por delante de Oscar Piastri, de McLaren. Antonelli terminó con una cómoda ventaja de 13,7 segundos sobre el australiano.

Charles Leclerc, de Ferrari, fue tercero, con George Russell, de Mercedes, en cuarto lugar. Lando Norris terminó quinto para McLaren, y Lewis Hamilton, de Ferrari, fue sexto en el circuito de Suzuka, en el centro de Japón, en una despejada y soleada tarde primaveral.

Antonelli ganó hace dos semanas en China la primera carrera de F1 de su carrera, convirtiéndose en el segundo ganador más joven de la historia. El más joven fue Max Verstappen en 2016, con apenas 18 años. El joven italiano también ganó desde la pole position en China, el más joven en lograr ese puesto.

Antonelli tiene 72 puntos en tres carreras y ahora se convierte en el más joven en liderar la clasificación de pilotos de la temporada.

“Es demasiado pronto para pensar en el campeonato, pero vamos por buen camino”, dijo Antonelli. “Tuve una salida terrible, tengo que revisar qué pasó”.

“Definitivamente (las salidas) han sido un punto débil este año y necesito mejorar eso porque puedes ganar o perder carreras fácilmente con eso”, añadió Antonelli.

Mercedes sigue dominando

Russell fue segundo en China hace dos semanas y ganó la carrera inaugural de la temporada en Australia, lo que significa que Mercedes suma victorias en las tres primeras carreras de 2026 — y Antonelli tiene dos de ellas.

Antonelli arrancó desde la pole con Russell a su lado, pero ninguno tuvo una gran salida y Piastri les superó en la primera curva, manteniendo el liderato en las primeras vueltas.

Antonelli y Mercedes volvieron a demostrar que son los mejor posicionados para dominar la nueva configuración del auto para 2026, que presenta un reparto 50-50 entre la potencia del motor de combustión interna y la energía de la batería eléctrica.

Los autos también son más ligeros, más estrechos y más cortos que la temporada pasada, y muchos pilotos se han quejado de los cambios más radicales en una década.

La suerte de Antonelli

Piastri tuvo una gran salida. Antonelli no, y terminó sexto tras la primera vuelta, pero fue remontando. Tomó el liderato en la vuelta 22, cuando el piloto de Haas Oliver Bearman perdió el control y chocó contra una barrera de neumáticos, lo que activó el auto de seguridad.

Salió del auto con dificultad, pero más tarde personal médico informó que se encontraba en buen estado.