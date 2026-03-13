Russell y Mercedes dominan clasificación para el sprint de F1 en China

George Russell elogió a su Mercedes como una “delicia de conducir” al conseguir el viernes la pole para la carrera sprint del Gran Premio de China, con lo que prolongó el inicio dominante de su equipo en la nueva era de la Fórmula 1.

Russell es el piloto a batir en Shanghái tras su contundente victoria de la semana anterior en Australia. Con su compañero de equipo Kimi Antonelli clasificándose segundo, a 0.289 segundos, y sin que ningún otro equipo se acercara, Mercedes apunta a otro 1-2 en el sprint del sábado, al que seguirá la clasificación para el Gran Premio del domingo.

“El auto se ha sentido increíble”, manifestó Russell. “El motor está rindiendo muy bien y hoy fue una auténtica delicia de conducir”.

Lando Norris quedó a 0.621, una brecha enorme en términos de la F1, en el tercer puesto con McLaren. Solo Lewis Hamilton (Ferrari), como cuarto, y Oscar Piastri, compañero de Norris en el quinto, se quedaron a menos de un segundo del tiempo de Russell.

Antonelli se mantuvo segundo pese a una investigación por obstaculizar a Norris durante la clasificación. No fue sancionado porque Norris dijo que no estaba intentando marcar un “tiempo de vuelta significativo”, así que no salió perjudicado.

Hamilton podría ser la mayor amenaza para la dupla de Mercedes porque el Ferrari es rápido en la salida, lo que permitió a su compañero Charles Leclerc saltar al liderato en Australia la semana pasada antes de que un error de estrategia acabara con sus opciones de victoria. Russell sugirió, no obstante, que Mercedes ha mejorado sus salidas lentas.

Verstappen, el crítico más destacado de las nuevas normas, careció de agarre y fue octavo en un día que calificó como un “desastre, en cuanto a ritmo”. Aun así, no fue tan malo como el choque que lo dejó al fondo de la parrilla en Australia la semana pasada.

ferrari estrena la "macarena"

Russell y Mercedes marcaron el paso en la única sesión de entrenamientos del viernes, mientras Ferrari no logró encontrar una ventaja significativa con su singular alerón trasero, que gira boca abajo para ganar velocidad en las rectas.

El beneficio no quedó claro en una sesión en la que Hamilton rozó neumáticos con Norris y además trompeó en otra vuelta, y Ferrari no lo utilizó en la clasificación. Hamilton dijo que siempre se planeó únicamente como una prueba para desarrollar el concepto y usarlo más adelante en la temporada.

Bautizado como el “flip-flop” o la “Macarena”, se usó brevemente en los ensayos, se descartó para Australia y es el tipo de innovación que podría ayudar potencialmente a Leclerc y a Hamilton a competir con Mercedes. También podría alterar el flujo de aire y perjudicar a los coches que rueden muy cerca por detrás.

cambios en camino

La FIA, organismo rector de la F1, podría evaluar cómo está yendo la competición e introducir cambios, incluso potencialmente a tiempo para el Gran Premio de Japón a finales de este mes.

Una queja hasta ahora ha sido la falta de control de los pilotos sobre cuándo entra la potencia eléctrica y cuánta se utiliza.

No pueden impedir que se despliegue la potencia en la conducción típica en recta y solo pueden añadir un impulso extra, lo que en Australia hizo que los coches terminaran la vuelta de formación con la batería vacía y sin ritmo en la salida. Eso “no es muy divertido y además es bastante peligroso”, señaló Verstappen el jueves.

Un problema relacionado acabó con la carrera del ídolo local Oscar Piastri antes de que empezara en Australia, cuando la potencia extra se activó de forma inesperada y lo lanzó contra las barreras antes incluso de llegar a la parrilla.

Si la F1 no puede correr el próximo mes en Bahréin y Arabia Saudí, que por ahora siguen en el calendario pese a la guerra con Irán, quedaría un hueco de cinco semanas en el calendario, que los equipos podrían aprovechar para afinar cualquier cambio.

zhou, un impulso para cadillac

No ha habido un piloto chino en la parrilla de la F1 desde que Zhou Guanyu dejó Sauber al final de 2024, pero sigue siendo una gran celebridad en su país. Como piloto reserva de Cadillac, podría darle al nuevo equipo un reconocimiento adicional en un mercado clave tras su debut sólido pero poco espectacular en Australia.

Fue un día difícil para Cadillac, ya que Valtteri Bottas fue 21 en la clasificación del sprint, más lento incluso que los poco fiables Aston Martin, mientras que el mexicano Sergio Pérez no pudo tomar la salida por un problema en su sistema de combustible.