Verstappen competirá en las 24 Horas de Nürburgring para satisfacer su “lista de deseos”

El cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen cumplirá un desafío de su “lista de deseos” cuando dispute su primera carrera de autos deportivos de 24 horas en el histórico circuito Nürburgring Nordschleife.

Verstappen y su equipo informaron el lunes que planea disputar en mayo la célebre prueba de resistencia, compartiendo un Mercedes-AMG GT3 con los colores de Red Bull con sus compañeros Daniel Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer.

“El Nürburgring Nordschleife es un lugar especial. No hay otra pista como esta. La 24 Horas de Nürburgring es una carrera que ha estado en mi lista de deseos durante mucho tiempo, así que me entusiasma de verdad que podamos hacerlo realidad ahora”, indicó.

Con un trazado de casi 13 millas (20,8 kilómetros) a través de colinas boscosas de Alemania, con más de 150 curvas y barreras a menudo muy cerca de la pista, el diseño del Nordschleife en Nürburgring es conocido por sus emociones de alto riesgo. La Fórmula 1 no lo ha utilizado desde 1976, cuando el entonces campeón vigente Niki Lauda sufrió quemaduras graves en un accidente.

Verstappen debutó en el circuito en septiembre con un auto más lento de especificación GT4 en una carrera de cuatro horas que le sirvió como prueba para obtener el permiso completo para competir con autos más rápidos en el circuito. Regresó y ganó otra carrera en un Ferrari GT3 más tarde ese mes.

El equipo de Verstappen señala que también planea inscribirse en una carrera allí el 21 de marzo para prepararse para el desafío de 24 horas, encajando esa participación entre el Gran Premio de China de esta semana y el Gran Premio de Japón el 29 de marzo. La carrera de 24 horas comienza a las 3 de la tarde hora local el 16 de mayo y termina al día siguiente, una semana antes del Gran Premio de Canadá.