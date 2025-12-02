Franjul Motor Collection se presenta oficialmente en Cars & Coffee

Franjul Motor Collection realizó su lanzamiento oficial durante la más reciente edición del reconocido encuentro automovilístico Cars & Coffee, celebrado en el Centro de los Héroes. El evento, concebido como una celebración dedicada a la historia, el diseño y la pasión por los autos clásicos, reunió a entusiastas del motor, coleccionistas y marcas que impulsan la cultura automotriz en el país.

Franjul Motor Collection es una iniciativa del empresario y entusiasta automotriz Miguel Franjul, quien ha dedicado años a construir una colección que rescata vehículos icónicos de distintas épocas.

“Los autos clásicos son piezas de historia con alma propia. Cada uno cuenta una historia de ingeniería, de estilo de vida y de la sociedad que lo vio nacer. Con Franjul Motor Collection queremos preservar ese legado, compartirlo y seguir inspirando a futuras generaciones de amantes del automóvil”, expresó su fundador, Miguel Franjul, durante el lanzamiento.

El proyecto marca el inicio de una comunidad donde convergen estilo, cultura y respeto por la herencia automotriz, tanto mundial como dominicana. Busca ser un punto de encuentro para aficionados y coleccionistas que valoran la historia del automóvil y su evolución. Con esta iniciativa, Franjul Motor Collection promueve la preservación de vehículos icónicos y fomenta el intercambio de conocimientos y experiencias entre entusiastas del sector.

Charlas para enriquecer la cultura automotriz

La experiencia incluyó tres ponencias destacadas:

• “Pasión por los clásicos”, impartida por Roberto Khon, figura reconocida del mundo automotriz.

• “10 tips de un buen coleccionista”, a cargo de Eric López, quien compartió técnicas y recomendaciones para la restauración de autos clásicos y antiguos.

• “El arte del cuidado automotriz para clásicos”, presentada por el experto Adrian Gañan, quien ofreció claves para la preservación de vehículos históricos.

Reconocimiento a un pionero

Durante la actividad se rindió un emotivo homenaje a Don Quirilio Vilorio, por su trayectoria, compromiso y valiosa contribución al desarrollo del automovilismo en la República Dominicana, así como por su rol fundamental en el crecimiento de eventos como Cars & Coffee.

Cars & Coffee: un punto de encuentro que sigue creciendo

Esta edición de Cars & Coffee reunió una amplia exhibición de vehículos clásicos, deportivos y exóticos, además de un ambiente familiar donde los asistentes disfrutaron de música, café y la oportunidad de compartir su admiración por los autos. El evento continúa consolidándose como uno de los principales encuentros automotrices del país.