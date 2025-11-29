Oscar Piastri gana el sprint del GP de Qatar y reduce a 22 puntos la ventaja del líder Lando Norris

Oscar Piastri dominó desde la pole al llevarse el sábado la victoria al sprint del Gran Premio de Qatar y se acercó a 22 puntos detrás de Lando Norris, su compañero de equipo en McLaren, de cara a la carrera principal de la Fórmula 1 el domingo.

La victoria de Piastri en el sprint le otorgó ocho puntos, mientras que siete fueron para George Russell, el piloto de Mercedes que quedó en el segundo lugar. Norris, líder del campeonato, obtuvo seis puntos por su tercer puesto, y Verstappen consiguió cinco al terminar cuarto.

“Ha sido un buen fin de semana hasta ahora y todo ha salido bien en el sprint”, declaró Piastri. “Sí, el auto estuvo bien. Sigamos así”.

“Este es un circuito distinto, con más agarre a los previos”, agregó.

Norris comenzó el sprint desde la tercera posición en la parrilla y Verstappen desde la sexta. El neerlandés fue dejado pasar por Yuki Tsunoda, su compañero de equipo en Red Bull, en la primera vuelta, pero no pudo acercarse lo suficiente para presionar a Norris.

De cara a la penúltima carrera de la temporada el domingo, Norris suma 396 puntos, Piastri 374 y Verstappen 371.