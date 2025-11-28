Piastri logra la pole para el sprint del GP de Qatar con Norris tercero y Verstappen sexto

Oscar Piastri se hizo con la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar el viernes, desplazando a su compañero de McLaren, Lando Norris, al tercer puesto. Un descontento Max Verstappen clasificó sexto.

Norris tiene una ventaja de 24 puntos sobre ambos pilotos en la Fórmula 1, y podría estar aliviado de que Verstappen comience la carrera al sprint del sábado detrás de él. El ganador suma ocho puntos y los ocho primeros puntúan.

"Un día en el que todo encajó", dijo Piastri, cuyo rendimiento ha decaído en la segunda parte de la temporada. "Es un placer estar de vuelta".

El piloto de Mercedes, George Russell, en plena forma, tuvo una buena actuación al final para clasificarse segundo. El bicampeón de F1, Fernando Alonso, fue cuarto y Yuki Tsunoda, compañero de Verstappen en Red Bull, quinto en una temporada en la que ha tenido serias dificultades.

Verstappen se mostró frustrado durante toda la clasificación al sprint. Se quejó de subviraje y también dijo que su coche rebotaba, un problema que experimentó el viernes en la única sesión de entrenamientos libres de la carrera.

La mala forma del siete veces campeón de F1, Lewis Hamilton, continuó cuando fue eliminado de la SQ1, la primera parte de la clasificación sprint.

El sprint de 19 vueltas del sábado será seguido por la clasificación nocturna para la carrera principal del domingo, la penúltima carrera de la temporada.

Norris todavía tiene el control

Aunque la brillante remontada de Verstappen en las últimas semanas le ha dado al holandés una visión de una quinta corona consecutiva, Norris tiene una buena ventaja y puede sellar su primer título de F1 el domingo.

Las 69 victorias de Verstappen lo sitúan en el tercer puesto histórico, por detrás de Michael Schumacher (91) y Lewis Hamilton (105). El dinámico holandés ya es considerado uno de los mejores pilotos de F1 de la historia, y su reciente ascenso esta temporada se vio favorecido por la descalificación de los dos pilotos de McLaren tras el GP de Las Vegas del domingo pasado, carrera que ganó.

Norris perdió los 18 puntos que ganó al cruzar la línea en segundo lugar, y Piastri los 12 que obtuvo por ubicarse inicialmente en cuarto lugar