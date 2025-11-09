Norris gana en Brasil desde la pole y acaricia el título, Verstappen remonta y sube el podio

Lando Norris amplió su ventaja en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 tras ganar el domingo sin mayores sobresaltos el Gran Premio de Brasil, mientras que su Oscar Piastri, su principal rival y compañero de equipo en McLaren, nuevamente no logró subir al podio.

Norris, quien también ganó la carrera sprint del sábado y partió desde la pole position, obtuvo su primera victoria en Interlagos, escoltado por Kimi Antonelli de Mercedes y Max Verstappen de Red Bull.

La victoria en Brasil afianzó a Norris en la cima de la clasificación de pilotos, con 390 puntos. El quinto lugar de Piastri lo dejó a 24 puntos de distancia.

Norris ganó su séptima carrera de la temporada, el mismo número que Piastri. Al ser preguntado después de la carrera cómo logró recuperarse en el campeonato, el británico respondió tajante: “Simplemente ignoras a todos los que hablaron tonterías sobre ti”.

“Todavía queda un largo camino por recorrer (en el campeonato de pilotos), esto podría cambiar muy rápido”, agregó.

Quedan tres carreras más por disputar en la temporada.

El próximo Gran Premio será en Las Vegas en dos semanas.

Las posibilidades de Piastri se vieron minadas poco después de la octava vuelta cuando tuvo contacto con Antonelli mientras luchaban por la segunda posición. Piastri empujó al piloto de Mercedes hacia Charles Leclerc de Ferrari, quien se vio obligado a retirarse como resultado. Piastri recibió posteriormente un penalización de tiempo por causar la colisión.

Suponía que Verstappen debía comenzar desde la posición 16, arrancó desde el pit lane debido a que su equipo Red Bull realizó cambios en su monoplaza y le instaló un nuevo motor, superando así su límite permitido.

El castigo que recibió al salir desde los boxes finalmente dio sus frutos. El cuatro veces campeón también sufrió un pinchazo al comienzo, pero estableció un ritmo arrasador para quedar tercero en Interlagos, 49 puntos detrás de Norris en la clasificación de pilotos.

“Estar en el podio desde el pit lane era algo que no esperaba eso en absoluto. Menos aún después de un pinchazo al inicio”, dijo Verstappen.

Antonelli, quien tuvo que luchar con el neerlandés en la última vuelta para mantener su posición, estuvo de acuerdo.

“No sé de dónde salió este tipo”, dijo el italiano en tono de broma después de la carrera.

Los aficionados brasileños en Interlagos se sintieron frustrados desde la primera vuelta, cuando Gabriel Bortoleto de Sauber se estrelló en lo que parecía ser una salida más prometedora después de adelantar a tres rivales en rápida sucesión.

El novato de 21 años fue el primer brasileño en 15 años en correr frente a los aficionados locales.