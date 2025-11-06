Lando Norris y Oscar Piastri luchan por el título de Fórmula 1 con Verstappen al acecho

La lucha a tres bandas por el título de la Fórmula Uno se traslada a Brasil este fin de semana con los dos pilotos de McLaren aún pujando por el primer puesto en la clasificación.

Lando Norris capitalizó una victoria en el Gran Premio de México hace dos semanas para recuperar el liderato del campeonato sobre Oscar Piastri por primera vez en más de seis meses. Pero mientras los dos luchan entre sí por su primer título, el cuatro veces campeón defensor Max Verstappen sigue recortando su ventaja.

La victoria de Norris en Ciudad de México le dio una ventaja de un punto. No hay margen de respiro para los pilotos de McLaren, ya que Verstappen ha reducido un déficit de 104 puntos desde finales de agosto a sólo 36 puntos en las últimas cinco carreras.

Es lo más cerca que ha estado de los líderes desde mayo, y con cinco carreras restantes, la negativa de McLaren a designar a Norris o Piastri como su piloto número uno podría permitir a Verstappen obtener un quinto título consecutivo.

El CEO de McLaren Racing, Zak Brown, ha insistido en que permitirá que sus pilotos compitan de manera justa hasta el final, y le dijo a The Associated Press que absolutamente no elegirá a uno sobre el otro.

“Ninguna posibilidad”, dijo Brown a la AP. “Somos corredores”.

Hay un máximo de 116 puntos en juego para un piloto en los últimos cuatro fines de semana de la temporada —Sao Paulo, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi— con 100 en juego en las carreras y 16 puntos adicionales disponibles en las carreras sprint este fin de semana en Brasil y luego en Qatar. Un piloto puede sumar 25 puntos con una victoria en carrera y otros ocho con una victoria en una carrera sprint.

Norris pasó la semana de descanso en la sede de McLaren trabajando en el simulador.

“El Gran Premio de Sao Paulo siempre es un fin de semana divertido y una gran ciudad para visitar. También es un fin de semana de sprint, así que apuntaré a obtener el máximo de puntos”, dijo Norris. “Me siento bien y con ganas de volver a la pista. ¡Que empiece!”

Piastri ha perdido forma tras una larga racha en la cima de la clasificación. Ha pasado cinco carreras consecutivas sin una victoria y cuatro sin un podio. El australiano no ha terminado delante de Norris o Verstappen desde su victoria el 31 de agosto en el GP de Holanda, una victoria que le dio una ventaja de 34 puntos en el campeonato.

Con siete victorias esta temporada, Piastri ha quedado detrás de Norris en la pista al quedar 20mo, cuarto, quinto y quinto en las últimas cuatro válidas. Quedó rezagado del ritmo de Norris en las últimas dos carreras, por 0.283 segundos en el GP de Estados Unidos y 0.588 segundos en México.

Sin embargo, no ha perdido la esperanza.

“Brasil es una gran oportunidad para sumar puntos importantes, especialmente con la carrera Sprint”, dijo Piastri. “Todavía hay mucho en juego, y la preparación para este fin de semana ha sido muy productiva. Es una pista que disfruto con sus cambios de elevación y la mezcla de largas rectas y secciones cerradas”.

El único problema es que, aunque Red Bull ha estado rezagado detrás de McLaren toda la temporada, Verstappen ha sido dominante en Brasil: tres victorias, incluidas las dos últimas visitas.

El neerlandés remontó desde el 17mo lugar el año pasado para ganar en Interlagos bajo la lluvia y considera el circuito como uno de sus favoritos en el calendario de F1. Su pareja, Kelly Piquet, es brasileña y la pareja recientemente dio la bienvenida a su primer hijo juntos.

“Brasil es un lugar especial para mí, no solo por las increíbles carreras y los grandes momentos que hemos tenido allí, sino también porque mi familia política es de Brasil”, dijo. “Puede llover mucho allí, por lo que puedes tener carreras bastante locas, especialmente la carrera del año pasado donde ganamos después de clasificar 17º, lo cual fue una victoria emocional y un momento importante en el campeonato”.

Verstappen debe superar a ambos pilotos de McLaren por un promedio de nueve puntos en cada uno de los cuatro fines de semana de carrera restantes para ganar un quinto campeonato consecutivo. Para lograrlo, probablemente necesitará ganar las cuatro carreras restantes, y con solo un punto de diferencia entre el primer y tercer lugar, probablemente necesite que otro equipo se interponga entre Verstappen y los pilotos de McLaren.

El GP de Las Vegas a finales de mes es el más temprano en que un campeón podría ser coronado matemáticamente, pero para hacerlo, Norris necesitaría el máximo de puntos en Brasil y Las Vegas, con Piastri y Verstappen sin sumar puntos.

Dado que eso es poco probable, el campeonato podría decidirse si alguno de los tres pilotos tiene una ventaja de 26 puntos en Qatar. Si eso no sucede, la lucha se trasladará al último acto el 7 de diciembre en Abu Dabi.