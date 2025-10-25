Max Verstappen espera que la altitud de México le beneficie en su lucha por el título de F1

Para mantenerse en la lucha por un quinto título consecutivo de Fórmula Uno, Max Verstappen necesita seguir cerrando la brecha con Oscar Piastri y Lando Norris, sus rivales de McLaren. Correr en la Ciudad de México podría ayudarle a lograrlo.

El piloto de Red Bull comenzó con buen pie en México el viernes, terminando en primer lugar en la segunda sesión de práctica con un tiempo de 1 minuto, 17.392 segundos, por delante de Charles Leclerc de Ferrari y Kimi Antonelli de Mercedes.

Por McLaren, Norris terminó en cuarto lugar (0.251 segundos detrás) mientras que los problemas de Piastri continuaron al terminar en el duodécimo puesto (0.840 segundos detrás).

Leclerc lideró la primera práctica con Antonelli y Nico Hulkenberg detrás de él.

Verstappen ha ganado cinco veces en México, incluidas tres de las últimas cuatro ediciones. Y viene entonado por una victoria en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, el pasado fin de semana, como parte de un reciente impulso que le ha permitido reducir la diferencia con el líder Piastri de 104 puntos a 40 en las últimas cuatro carreras. Está a 26 puntos detrás de Norris.