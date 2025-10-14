Jimmy Llibre participará en el Circuit of The Americas junto a la Fórmula 1

El piloto dominicano Jimmy Llibre se prepara para una de las citas más importantes de la temporada automovilística en el Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix, que se celebrará del 17 al 19 de octubre en el icónico Circuit of The Americas (COTA), en Austin, Texas.

En esta ocasión, Llibre competirá en un evento que compartirá escenario con la Fórmula 1, frente a una asistencia estimada de medio millón de fanáticos del automovilismo, en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario internacional.

“Hemos trabajado fuerte, descansado y entrenado con el objetivo de subir al podio y levantar la bandera de República Dominicana”, dijo Jimmy.

Para el piloto cada carrera ha sido parte del proceso de aprender, crecer y representar con orgullo a los dominicanos y ahora toca cerrar la temporada con la misma fuerza y enfoque con que inició.

“Con Dios delante, vamos a dar pelea”, expresó Jimmy Llibre.

El fin de semana de competencia en COTA iniciará el viernes 17 de octubre con la práctica oficial pautada de 2:35 p.m. a 3:05 p.m. El sábado 18 de octubre se llevará a cabo la sesión de clasificación de 9:45 a.m. a 10:15 a.m., seguida de la Carrera 1, que se disputará en vivo de 2:40 p.m. a 3:20 p.m. Finalmente, el domingo 19 de octubre se celebrará la Carrera 2, también en vivo, de 11:00 a.m. a 11:40 a.m.

Los fanáticos podrán acompañar a Jimmy viendo las carreras en vivo a través de YouTube, compartiendo la emoción de verlo representar a la República Dominicana en un escenario de clase mundial.