Piastri logra su primera pole en el GP de Países Bajos al superar a Norris

Oscar Piastri encontró un nuevo ritmo para superar a su compañero de equipo Lando Norris en la clasificación del sábado por poco más de una centésima de segundo y obtener su primera pole en la Fórmula 1 por primera vez en tres meses en el Gran Premio de los Países Bajos.

Piastri marcó el ritmo al inicio de la parte final de la clasificación para la carrera del domingo y Norris no pudo igualarlo, quedando a 0,012 segundos del ritmo mientras la batalla por el título entre los dos compañeros de equipo de McLaren se intensifica.

“Esa fue la definición de alcanzar el pico en el momento adecuado. Hasta ahora parecía un fin de semana un poco complicado”, afirmó Piastri.

Fue la quinta pole del año para el australiano, pero la primera desde el Gran Premio de España, hace seis carreras.

Norris, quien ganó el Gran Premio de los Países Bajos el año pasado y fue el más rápido en las tres sesiones de práctica esta semana, comentó que comenzar segundo no era “el fin del mundo”, y sugirió que pequeños cambios en el viento podrían haber decidido el resultado.

Piastri tiene nueve puntos más que Norris en la clasificación de pilotos con diez carreras restantes en la temporada. Norris ha reducido la brecha en los últimos meses con victorias en tres de las últimas cuatro carreras.

Verstappen mejora

El campeón defensor Max Verstappen está listo para comenzar tercero en su carrera de casa. Y aunque está tercero en la clasificación general, la brecha de 97 unidades con Piastri significa que sus posibilidades de título son remotas.

Verstappen expresó que siempre es “muy especial” competir frente a su público local y se mostró satisfecho con la mejora después de un tiempo “complicado” en las prácticas.

“Este es un muy buen paso adelante”, dijo. “Espero que podamos mantener eso también en la carrera de mañana”.