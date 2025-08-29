Piastri y Norris reanudan lucha por el título en el GP de Países Bajos de la Fórmula Uno

Vuelve la carrera por el título de la Fórmula Uno y la tensión está aumentando.

Antes de que la F1 regrese de un periodo de vacaciones de cuatro semanas con el Gran Premio de los Países Bajos de este fin de semana, Oscar Piastri se encuentra nueve puntos por su compañero de McLaren Lando Norris, quien ganó tres de los últimos premios antes del receso de mitad de temporada.

Norris tuvo la ventaja sobre Piastri en la primera sesión de práctica del viernes, mientras que Max Verstappen terminó en una trampa de grava.

“La intensidad aumentará naturalmente a medida que nos acerquemos al final del año, y estoy listo para eso”, dijo Piastri el jueves.

El australiano ha recibido elogios por su capacidad para mantener la calma en su primera temporada como verdadero contendiente al título, pero reconoció que los nervios están presentes, incluso si no siempre son evidentes.

“No creo en nadie diga que no se pone nervioso porque no creo que eso sea posible, y creo que sería un poco raro si no estuvieras nervioso”, expresó. “En última instancia, los nervios pueden ser buenos o malos y es cómo los manejas lo que lo decide”.

Norris el más rápido en la práctica

A pesar del receso, Norris siguió siendo el piloto en mejor forma de la F1 como el más veloz en ambas sesiones de práctica.

Norris superó a Piastri por 0,292 segundos en la primera sesión y Lance Stroll fue tercero para Aston Martin. Incidentes que incluyeron dos banderas rojas limitaron la segunda sesión, pero Norris aun así fue el más rápido por 0,087 sobre Fernando Alonso de Aston Martin, con Piastri 0,002 más atrás en tercer lugar.

La carrera de casa de Verstappen comenzó mal, ya que el cuatro veces campeón terminó la primera práctica atrapado en la grava en circunstancias extrañas, deslizándose fuera de la pista en la primera curva después de intentar una salida de práctica. FFue el sexto más rápido en la primera sesión y el quinto en la segunda.

Lewis Hamilton giró su Ferrari dos veces, una en cada sesión, mientras que Kimi Antonelli causó una bandera roja en la primera sesión cuando quedó varado en la grava después de deslizarse en su Mercedes.

La segunda sesión se detuvo cuando Stroll chocó contra el muro, y luego nuevamente cuando Alex Albon de Williams golpeó una barrera y dejó su coche varado mientras intentaba salir en reversa. El coche de Racing Bulls de Isack Hadjar también se averió.

Manteniendo las ‘reglas papaya’ simples

Norris comenzó lentamente la carrera en Hungría, pero eso le ayudó para ganar. Tuvo que arriesgarse con su estrategia y acertó con una parada, en lugar de dos, para adelantarse en la pista y luego mantener a raya a su compañero de equipo que ya traía neumáticos viejos.

Eso provocó preguntas sobre cómo encajaba la situación con el objetivo declarado de McLaren de permitir que sus pilotos compitieran entre sí por el título. Normalmente, el piloto en la delantera tendría preferencia en la estrategia.

“Tal vez no fue una carrera perfectamente armónica entre nosotros como equipo porque no encajó exactamente con lo que normalmente seguimos”, comentó Norris. “Es un ejemplo de lo que puede suceder en las carreras a veces. Creo que ambos queremos, como pilotos, que las cosas no sean demasiado estrictas. No queremos que nos digan que no corramos.”

Piastri también prefirió mantener las cosas simples y no dejar que las “reglas papaya” de McLaren se volvieran demasiado complicadas.

“En última instancia, hay situaciones de carrera donde ser el segundo coche del equipo en la pista... tienes mucho menos que perder”, manifestó Piastri. “Creo que sería injusto neutralizar eso solo por querer estar en la misma estrategia.”

Verstappen busca el ‘caos’ de la lluvia

Verstappen dice que la multitud holandesa “definitivamente me saca una sonrisa cuando estoy conduciendo”, pero no ha tenido mucho más por lo que sonreír.

Verstappen es el mejor piloto fuera de los McLarens, pero hay una brecha de 97 puntos con Piastri. El piloto holandés dijo el jueves que su objetivo es “simplemente tratar de sacar lo mejor” para el resto de 2025 y que no tiene ningún objetivo real en la clasificación.

Verstappen ganó la última carrera con la pista mojada en Zandvoort en 2023 y seguramente esperará que llueva para sacar una cuarta victoria en casa.

“Eso siempre crea un poco de caos, así que solo necesitamos ver qué pasa”, dijo.