George Russell supera a Max Verstappen y gana el Gra Premio de Canadá

George Russell won his first race of the Formula 1 season as the Mercedes driver held off defending race winner Max Verstappen at the Canadian Grand Prix on Sunday.

It was the fourth victory of Russell’s career, and the race ended under yellow when McLaren teammates Oscar Piastri and Lando Norris staged a wheel-to-wheel late battle that ended with Norris hitting the wall.

“It’s amazing to be back on the top step,” Russell said. “I felt last year was a victory lost, so to get the victory and see (teammate) Kimi (Antonelli) on the podium, too, is an amazing day for the team. I think it shows the strength of our cars in the cooler conditions, so let’s see in the coming races.”

Russell started on pole for the second consecutive year in Montreal and held the advantage for most of the race at Circuit Gilles Villeneuve. The British driver became the fourth race winner this year, joining points leader leader Piastri, Norris and Verstappen, the four-time reigning F1 champion.

Verstappen, who has one more race to go before points drop off his license and eliminate the possibility of a one-race suspension, was satisfied with his second-place finish.

“Fue una carrera bastante buena, aunque en los dos primeros stints tuvimos problemas con los neumáticos”, dijo el holandés. “Aguantamos en el último stint. Eso era lo máximo que podíamos haber logrado hoy”.

El novato de Mercedes, Antonelli, terminó tercero detrás de Verstappen para lograr su primer podio en la F1.

“Un día realmente bueno. Fue una victoria absolutamente merecida”, dijo Toto Wolff, director del equipo Mercedes. “Controlamos la carrera de principio a fin. George pilotó brillantemente y Kimi no cedió ante la presión, incluso con el McLaren justo detrás de él”.

“Hacía tiempo que no teníamos dos coches en el podio con una victoria y por eso todo el mundo está encantado”.

Los dos McLaren se juntaron cuando Norris, entonces en quinto lugar, intentó pasar a Piastri varias veces en la vuelta 67 de 70. Norris finalmente chocó contra Piastri y rebotó contra la pared, lo que provocó un coche de seguridad para las últimas vueltas.

"Estaba defendiendo el interior, y entonces sentí un pequeño toque", dijo Piastri. "Es todo lo que tengo para decir ahora mismo. Es una pena para el equipo".

Piastri llegó a Montreal (la décima de 24 paradas de esta temporada) con una ventaja de 10 puntos sobre Norris en medio de una temporada dominante para los autos color papaya.

El piloto australiano amplió su ventaja a 22 puntos sobre su compañero británico. Verstappen, tercero en el campeonato de pilotos, ahora está a 21 puntos de Norris. Una victoria vale 25.

Los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, fueron quinto y sexto respectivamente. Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas) y Carlos Sainz Jr. (Williams) completaron el top 10.

Leclerc, después de aguantar una segunda parada en boxes, fue líder hasta la vuelta 54, cuando finalmente cambió neumáticos.

Esto dio lugar a una carrera de cinco pilotos hasta la meta, con Russell, Verstappen, Antonelli, Piastri y Norris en las últimas 16 vueltas. Poco más de cinco segundos los separaban.

Norris asumió la responsabilidad.

“Simplemente lo intenté. Pensé que Oscar se movería un poco más a la derecha, sin dejar hueco”, dijo Norris. “No esperaba nada fácil de él. Pero al final, fue todo un error mío. Asumo toda la responsabilidad y quiero disculparme con todo mi equipo y con Oscar por intentar algo así”.

Piastri terminó cuarto, poniendo fin a una racha de ocho podios que se remontaba a la segunda carrera de la temporada. McLaren, como equipo, no logró alcanzar los tres primeros puestos por primera vez este año.

“Nunca queremos ver un McLaren involucrado en un accidente, y mucho menos un contacto entre nuestros dos coches”, declaró el director del equipo, Andrea Stella. “Sabemos que esta situación es inaceptable. Al mismo tiempo, agradecemos que Lando se hiciera cargo de inmediato.

Levantó la mano, como es debido, y se disculpó con el equipo. Para nosotros, eso, en cierto modo, restablece la situación. Estoy seguro de que aprendió mucho de esta carrera. Pagó el precio del campeonato y valoramos su gestión.