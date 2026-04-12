“La Mole” Santos y “La Máquina” Sojo ganan sus combates MMA

Los dominicanos Elías “La Mole” Santos y Jonasky “La Máquina” Sojo vencieron a sus respectivos rivales en el evento Gamebred FC 10, en sociedad con Fighting Force, celebrado la noche del pasado sábado en el Óvalo de la Feria Ganadera de Santo Domingo, con una asistencia superior a los 5 mil fanáticos.

Con sus triunfos, “La Mole” Santos y “La Máquina” Sojo avanzaron a la siguiente ronda del Grand Prix Internacional de MMA (Artes Marciales Mixtas), que tiene una bolsa de 500 mil dólares, cerca de 30 millones de pesos dominicanos.

“La Mole” Santos, doble campeón de Fighting Force, logró una importante victoria por decisión dividida frente al estadounidense y ex peleador de UFC Landon Quiñones. Fue un combate intenso y estratégico.

Por su parte, Jonasky “La Máquina” Sojo, dominicano de origen venezolano, dominó de manera contundente al también ex UFC Charles Rosa, imponiéndose con autoridad y asegurando su pase a la siguiente ronda del torneo.

Con sus victorias, ambos dominicanos avanzan hacia las próximas fases del Grand Prix, que continuarán en la ciudad de Miami, Florida, manteniendo viva la posibilidad de conquistar uno de los premios más grandes en la historia del deporte en la región.

Lo inesperado

Con el evento, República Dominicana vivió una noche histórica para las artes marciales cuando el evento Gamebred FC 10, en asociación con Fighting Force, reunió a más de 5,000 personas en el Óvalo de la Feria Ganadera, convirtiéndose en el evento más taquillero en la historia del MMA en el país.

Lo que en su momento parecía un escenario ambicioso para un deporte en crecimiento, terminó quedando pequeño ante la masiva asistencia y el entusiasmo del público, consolidando un precedente sin igual para el desarrollo de las MMA en territorio dominicano.

En las peleas estelares de la noche, el brasileño Thiago Santos se llevó la victoria ante Guto Inocente, mientras que el experimentado Anthony “Lionheart” Smith finalizó por sumisión en el primer asalto a Chase Sherman, en un combate que cerró la velada con alto impacto.

El evento contó con la participación de múltiples figuras internacionales con experiencia en UFC y otras grandes organizaciones, elevando el nivel competitivo y posicionando a la República Dominicana como un destino emergente para eventos de combate de talla mundial.

Rodolfo Dauhajre, presidente de Fighting Force, afirmó que “esta cartelera representa un punto de inflexión para el deporte en el país”:

“Este evento marca un antes y un después. Demostramos que la República Dominicana tiene el público, la capacidad y el talento para albergar espectáculos de nivel internacional y seguir creciendo dentro de las artes marciales mixtas”, expresó.

La exitosa realización de este evento no solo fortalece la proyección internacional del país en el ámbito deportivo, sino que también abre las puertas para futuras ediciones y nuevas oportunidades para el talento local.