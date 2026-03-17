El prospecto dominicano Feudri Franco regresa al ring el nueve de mayo

El boxeador dominicano Feudri Franco, considerado uno de los mejores prospectos del país y actualmente clasificado número 15 del mundo en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), volverá a subir al ring el próximo sábado 9 de mayo en el Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz.

La pelea será la estelar de la noche como parte de una cartelera de boxeo profesional organizada por Shuan Boxing Promotion, bajo la dirección de su CEO y promotora Bélgica Peña.

Franco, conocido por su estilo explosivo y su gran proyección dentro del boxeo profesional, buscará seguir escalando posiciones en el ranking mundial y demostrar por qué es considerado uno de los prospectos más prometedores del país.

La cartelera contará además con otros combates que garantizarán una noche llena de emoción para los fanáticos del boxeo.

Los seguidores del deporte podrán disfrutar del evento en vivo a través del canal oficial de YouTube de Shuan Boxing, llevando la acción directamente a los hogares de los fanáticos del boxeo en República Dominicana y el mundo.