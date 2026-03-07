Delfines supera 1-0 a MOCA FC en la jornada 9 de la Liguilla

Un gol tempranero de Christopher Almonte fue suficiente para que Delfines del Este se impusiera 1-0 ante MOCA FC, en la jornada nueve de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol, en partido celebrado en el Parque del Este.

Almonte abrió el marcador al minuto 10 con un certero remate de cabeza, adelantando a los locales en el partido correspondiente a la Liguilla LDF 2026. Ese tanto terminó siendo decisivo para que los Delfines aseguraran los tres puntos.

Los aurinegros intentaron reaccionar y al minuto 30, Gustavo Ascona generó una clara ocasión ofensiva, pero su disparo se marchó desviado de la portería defendida por Danilo Campana, concluyendo así la primera mitad con ventaja 1-0 para los locales.

En el segundo tiempo, MOCA FC buscó el empate y tuvo dos oportunidades a balón parado en tiros de esquina en los minutos 52 y 57, pero no logró concretar en el área rival durante el encuentro disputado en el Parque del Este.

Con este resultado, los aurinegros se mantienen en la quinta posición con 9 puntos, restándoles seis partidos por disputar en la Liguilla de la LDF 2026.

MEDIOS MOCA FC