La selección nacional de boxeo lidera la Copa Independencia

La selección nacional (RD) cerró la última cartelera inscribiendo a otros tres peleadores para las semifinales de la 45 Copa Independencia Nacional de Boxeo, que se viene celebrando de manera exitosa en el polideportivo del club CUPES, del sector Los Pepines, de esta ciudad.

Fredelin de los Santos (55 kg), Noel Pacheco (80 kg) y Jose Augusto Triset (+90 kg) se adjudicaron victorias para asegurar un puesto en las semifinales.

De los Santos venció 5-0 a Jose Daniel Felipe Mejia (GUT), Pacheco dispuso con barrida 5-0 de Jorge Marino Ocho (CUB) y Triset también consiguió decisión unánime 5-0 ante Randy Manuel Peralta (Stgo).

En esa cartelera, los equipos Cuba y Santiago inscribieron a dos peleadores cada uno, mientras que Dom-B y Stgo-B, uno por conjunto.

El cubano, medallista de oro en los pasados Juegos Olímpicos, Arislandy Alvarez pasó a las semifinales derrotando 5-0 a Ezequiel Martinez (Santiago), en los 65 kg. Su compatriota Julio Cesar de la Cruz dispuso por RSC en el segundo asalto de Seth Lawrence, Barbados, en la división +90.

Keury Alcantara (Santiago) paso a la siguiente ronda en la división de los 55 kg, al noquear (RSC) del en el segundo asalto a Jahir villa (ECU), mientras que su compañero de escuadra Javier Valdez (65 kg) derrotó 4-1 a Randy Lexi (Dom-B).

Dom-B logró pasar a semifinales, en ese programa, a Carlos Daniel (55 kg), quien derrotó por RSC del segundo asalto a Colcha Steven (ECU). Wilmer Valerio (80 kg), de Santiago B, se impuso sobre Charles Cox (Barbados), concretando su pase a la siguiente ronda.

El tradicional certamen deportivo reúne a boxeadores de ocho naciones. Es organizado por la Asociación de Boxeo de Santiago, que dirige Miguel Martinez, con el aval de la Federación Dominicana de Boxeo (Fedoboxa), que preside Ruben Garcia. El cronista deportivo Pappy Perez es el director de la justa.

Matinez ponderó el gran apoyo que vienen recibiendo la 45 Copa Independencia Nacional de Boxeo por parte de los aficionados de esa ciudad.

Igualmente, resaltó el respaldo del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, así como del alcalde local Ulises Rodriguez, entre otros que han posibilitado su celebración.