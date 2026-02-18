Medina brilla con autoridad en segunda jornada XLV Copa Independencia de Boxeo

El púgil dominicano Ezequiel Medina protagonizó una de las actuaciones más sólidas durante la segunda jornada de la XLV Copa Independencia de Boxeo Internacional 2026, celebrada en el techado del Club Cupes, imponiéndose con dominio absoluto sobre el estadounidense Arturo Acevedo IV.

Medina, compitiendo en los 60 kilogramos, mostró control del ritmo, precisión en el golpeo y superioridad técnica durante todo el combate, llevándose la victoria por decisión unánime 5-0, en una demostración que lo proyecta como uno de los boxeadores más consistentes del torneo. Su desempeño fue uno de los más convincentes de la cartelera, destacándose por su defensa organizada y efectiva ofensiva.

Acevedo es campeón de los Guantes de Oro de la ciudad de New York y ocupa el cuarto lugar en el ranking olímpico de los Estados Unidos.

La jornada también dejó otros resultados importantes: la santiaguera Esther Jiménez venció 5-0 a la cubana Yailena Palomo en el peso mosca femenino; Elen Robles (DOM) superó 3-2 a la guatemalteca Dulce Díaz García; Yohan Agüero (DOM) ganó por RSC ante Jazari Narine Mayers (Barbados); el guatemalteco Brandol Estuardo Pérez derrotó 5-0 a Matías Arosemena; el cubano Saidel Horta se impuso 3-2 sobre Ángel Estrella; y, en el peso completo, Patricio Polonia (DOM) venció por decisión unánime 5-0 a Yolin Ramírez.

La XLV Copa Independencia de Boxeo Internacional 2026 continuará su calendario este miércoles, a partir de las 7:00 p. m., en el techado del Club Cupes, en Los Pepines, reuniendo a púgiles de alto nivel en uno de los torneos más emblemáticos del boxeo amateur del continente.