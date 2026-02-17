Dominicana B y Guatemala salen delante en Copa Independencia Nacional de Boxeo

Los equipos República Dominicana B y Guatemala conquistaron dos victorias cada uno para que sus países tomaran la delantera en el inicio de la 45 Copa Independencia Nacional de Boxeo, que con gran entusiasmo se inauguró en el polideportivo del club CUPES, del sector Los Pepines, de esta ciudad.

Dominicana B logró su primera victoria con el peleador Randy Alexis en la categoría de los 65 kg, al derrotar por votación 5-0 a Peter Murray, representante de Barbados.

Brian Ortiz, 70 kg, dio a Dom-B la otra victoria, al disponer por RSC en el tercer asalto de Eric Alonzo Rosario, de Santiago.

Guatemala logró su primer triunfo con el boxeador Jorge Mario Ochoa (70 kg), quien derrotó 3-2 a Josués Núñez (Santiago) en los 80 kg.

El cierre, en femenino, también dejó huellas: María Victoria Chiroy (Guatemala) venció por RSC en el segundo asalto a Claribel Celestino (STGO), sellando una jornada inaugural dinámica y bien recibida.

El campeón olímpico Erislandy Álvarez (65 kg) dio a Cuba su primera victoria al imponerse 3-2 sobre Miguel Ángel Encarnacion (Santiago). Fue un combata intenso y vibrante que logró mantener en la expectativa a los parroquianos, pero la decisión de los jueces favoreció al cubano.

El santiaguero Javier Álvarez puso a vibrar el escenario cuando logró imponerse por decisión unánime 5-0 sobre Anthony de Jesús Ureña en los 65 kg.

Noel Pacheco, miembro de la preselección nacional dominicana, derrotó por puntuación 5-0 a Ronald Mendoza (Dom- B).

ceremonia

La velada abrió con el desfile de delegaciones y la entonación del Himno Nacional; luego hablaron autoridades deportivas y municipales, y se realizaron los juramentos correspondientes. El campanazo de honor fue compartido por el alcalde Ulises Rodríguez, el ministro Kelvin Cruz, el director de Proindustria Rafael “Papito” Cruz y la viceministra Ángela Jáquez, dejando formalmente inaugurado un torneo.