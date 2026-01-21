Cuatro países confirman su presencia en la Copa Independencia de Boxeo

Cuatro países confirmaron su participación en la XLV Copa Independencia de Boxeo, que será celebrada del 15 al 22 de febrero, en el anfiteatro de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), que ha sido el escenario ideal en las últimas ediciones.

Entre los países confirmados se encuentra Ucrania, nación europea que ni la guerra que vive ha podido detener su deseo de participar en el tradicional evento internacional de Santiago de los Caballeros.

Además de Ucrania, completan la cuarteta de países, Guadalupe, Cuba y Panamá, que tienen una gran tradición en el deporte de los puños enguantados.

Los organizadores del evento esperan la presencia de unos 15 países, que vendrán di diferentes continentes.

La Copa Independencia de Boxeo, que ya tiene 45 años celebrándose es organizada por la Asociación de Boxeo de Santiago, que preside Miguel Martínez y que tiene un Comité Gestor.

Otros países que se está esperando su confirmación son, Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, China, Colombia y La India, entre otros.

comité gestor

Para la organización de la Copa Independencia de Boxeo, se ha conformado un Comité Gestor, el cual está integrado por: El senador por Santiago, doctor Daniel Rivera, el alcalde Municipal, licenciado Ulises Rodríguez y la Gobernadora licenciada Rosa Santos.

Asimismo, el director general de ProIndustria, licenciado Rafael Cruz –Papito-, licenciado Guillermo Estrella, alto ejecutivo de Banreservas y connotadas personalidades en representación de UTESA, encabezada por Frank Rodríguez.

El Comité Gestor además de Miguel Martínez y los demás directivos de la Asociación, tiene a Pappy Pérez, Director Municipal de Deportes, el empresario, Freddy Báez, doctor Silvano Gonell, los regidores Vicente Díaz y Francis Núñez, Papi Rodríguez, el entrenador Miguel-Guelo-Pérez, Menú Sosa y Olivia Liz, entre otros.