Ministerio Interior y la PN inician en Cristo Rey programa deportivo de prevención en DN

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, inició en Cristo Rey, un programa de actividades deportivas y culturales en distintos sectores del Distrito Nacional, como parte de una estrategia de prevención y orientación dirigida a niños y adolescentes, con el apoyo de la Policía Nacional.

El acto inicial del programa se realizó en el parque Dr. Cruz Jiminián, del sector Cristo Rey, donde fueron entregados útiles de boxeo al club Los Cachorros, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, la disciplina y la formación en valores entre jóvenes del sector.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, dispuso la integración al programa, del director de Deportes de la institución, general Jacobo Mateo Moquete, con el propósito de respaldar y dar seguimiento a las iniciativas deportivas impulsadas por la ministra Faride Raful como parte de la política preventiva del Ministerio de Interior y Policía.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Deportes, busca llevar mensajes de prevención y orientación enfocados en la convivencia pacífica, el respeto y los valores ciudadanos, promoviendo que niños y adolescentes conozcan sus derechos, pero sobre todo asuman sus deberes como ciudadanos.

Este programa será desarrollado en distintos sectores del Distrito Nacional, realizando torneos en distintas disciplinas como fútbol, ajedrez, béisbol, boxeo entre otros que serán coordinados por el general Mateo Moquete, director de Deportes de la institución del orden